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Renata Rasseli

'Wine dinner' apresenta rótulos da espanhola Vega Sicilia em Vitória

Francielly Ramos recebeu amantes de vinho para jantar harmonizado exclusivo em sua Gran Cave

Publicado em 16 de Agosto de 2026 às 04:00

Publicado em 

16 ago 2026 às 04:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli Renata Rasseli
Mariana Frechiani, Francielly Ramos e Pipo Maciel
Mariana Frechiani, Francielly Ramos e Pipo Maciel: em noite de vinhos Vega Sicilia em Vitória. Gran Cave/divulgação

sommelière e empresária Francielly Ramos recebeu amantes do vinho para um  jantar harmonizado exclusivo dedicado à Vega Sicilia, uma das mais prestigiadas casas vitivinícolas da Espanha. Em parceria com a Mistral, a experiência reuniu apenas 16 participantes, na Gran Cave, na Mata da Praia. 


Quem comandou a degustação foi a embaixadora da Vega Sicília no Brasil, Thalita Garcia. Os seis rótulos selecionados foram Valbuena 5º Año 2019, Vega Sicilia Único 2012, Pintia 2019, Alión 2020, Macán Clásico 2021 e Tokaji Oremus Aszú 3 Puttonyos 2016.

Exposição
Luciana Almeida, Tatiana Coutinho e Bruna Medeiros: na abertura de Saber de Cor o Silêncio", na Particular Galeria, em Vitória.  Cloves Louzada

Pela primeira vez

Cooabriel leva Núcleo Feminino à Bahia

Pela primeira vez em 16 anos de história, o Núcleo Feminino da Cooabriel terá uma agenda fora do Espírito Santo. Entre os dias 17 e 19 de agosto, a cooperativa promove encontros com mulheres cooperativistas em três municípios baianos: Camacã, Itabela e Teixeira de Freitas. A programação terá como foco protagonismo feminino, fortalecimento de vínculos e cooperativismo, com atividades conduzidas pelo especialista em pedagogia da cooperação Ney Guimarães. Atualmente, o Núcleo Feminino reúne cerca de 130 participantes e vem ampliando sua atuação e formação de novas lideranças.

Visita 1 
Ana Maria Buaiz, Cristiano Carvalho, Tomé Monteiro da Franca, Thairyne Oliveira, Johann Gigl e Fábio Cruz
O Ministro de Portos e Aeroportos, Tomé Monteiro da Franca, esteve na capital capixaba e visitou com sua comitiva o Campus Aeroporto da Escola Americana de Vitória. Na foto: Ana Maria Buaiz (Diretora Institucional da EAV), Cristiano Carvalho (Diretor-Geral da EAV), Tomé Monteiro da Franca (Ministro de Portos e Aeroportos), Thairyne Oliveira (Secretária Executiva), Johann Gigl (CEO da Zurich Airport Latin America) e Fábio Cruz (Diretor Executivo da Zurich Airport Latin America) Divulgação

Em Vila Velha

Expo Condomínio

Carro elétrico na garagem, portaria remota, reconhecimento facial e energia solar estão entre os assuntos que prometem movimentar a 9ª Expo Condomínio Completo, de 26 a 28 de agosto, no Shopping Vila Velha. Única feira do segmento no Espírito Santo, o evento reunirá mais de 80 empresas e projeta cerca de R$ 10 milhões em negócios. Na programação, palestras sobre gestão financeira e a nova legislação para veículos elétricos. Com entrada gratuita, a Expo é aberta a moradores que desejam conhecer as soluções do mercado para deixar os condomínios mais seguros, modernos e eficientes.

Visita 2 
O diretor-presidente da Vports, Pedro Benevides, recebeu no porto nesta quinta-feira, dia 13, o ministro de Portos e Aeroportos, Tomé Franca, e Thairyne Oliveira, secretária executiva do Ministério
O diretor-presidente da Vports, Pedro Benevides, recebeu no porto nesta quinta-feira, dia 13, o ministro de Portos e Aeroportos, Tomé Franca, e Thairyne Oliveira, secretária executiva do Ministério, para conhecer as melhorias de modernização e infraestrutura portuária em Vitória e Vila Velha, com ênfase no projeto de integração entre porto e ferrovia, que se alinha ao recém-lançado Plano Nacional de Logística (PNL 2050). Divulgação

Na CasaCor ES 1


Uma obra de quase 100 quilos de Eduardo Srur está no Arte Habita, ambiente da CASACOR Espírito Santo desenvolvido pelo escritório Fontoura Grasselli em parceria com a Matias Brotas Arte Contemporânea. O Trampolim aproxima o público de uma vertente importante da trajetória do artista, marcada por intervenções urbanas que discutem a relação entre cidade, sociedade e meio ambiente.


Na CasaCor ES 2 


No dia 18 de agosto, Srur estará no espaço para o lançamento do livro "A arte salva", com apresentação da publicação e sessão de autógrafos. A presença do artista também será uma oportunidade para conhecer O Trampolim e compreender sua relação com uma produção que há anos chama atenção para a poluição dos rios, o descarte de resíduos e a degradação dos espaços urbanos.

Inauguração
Marcelo Tannus Viana e Eduardo Uvo com suas respectivas esposas, Cristina e Carmen
Os médicos ortopedistas e sócios Marcelo Tannus Viana e Eduardo Uvo com suas respectivas esposas, Cristina e Carmen na inauguração da nova sede do ISMOT (Instituto Santa Mônica de Ortopedia e Traumatologia), em Coqueiral de Itaparica, Vila Velha. Carlos Henrique

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Renata Rasseli Renata Rasseli

Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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