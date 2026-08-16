'Wine dinner' apresenta rótulos da espanhola Vega Sicilia em Vitória

A sommelière e empresária Francielly Ramos recebeu amantes do vinho para um jantar harmonizado exclusivo dedicado à Vega Sicilia, uma das mais prestigiadas casas vitivinícolas da Espanha. Em parceria com a Mistral, a experiência reuniu apenas 16 participantes, na Gran Cave, na Mata da Praia.





Quem comandou a degustação foi a embaixadora da Vega Sicília no Brasil, Thalita Garcia. Os seis rótulos selecionados foram Valbuena 5º Año 2019, Vega Sicilia Único 2012, Pintia 2019, Alión 2020, Macán Clásico 2021 e Tokaji Oremus Aszú 3 Puttonyos 2016.