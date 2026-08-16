'Wine dinner' apresenta rótulos da espanhola Vega Sicilia em Vitória

A sommelière e empresária Francielly Ramos recebeu amantes do vinho para um jantar harmonizado exclusivo dedicado à Vega Sicilia, uma das mais prestigiadas casas vitivinícolas da Espanha. Em parceria com a Mistral, a experiência reuniu apenas 16 participantes, na Gran Cave, na Mata da Praia.
Quem comandou a degustação foi a embaixadora da Vega Sicília no Brasil, Thalita Garcia. Os seis rótulos selecionados foram Valbuena 5º Año 2019, Vega Sicilia Único 2012, Pintia 2019, Alión 2020, Macán Clásico 2021 e Tokaji Oremus Aszú 3 Puttonyos 2016.
Pela primeira vez
Cooabriel leva Núcleo Feminino à Bahia
Pela primeira vez em 16 anos de história, o Núcleo Feminino da Cooabriel terá uma agenda fora do Espírito Santo. Entre os dias 17 e 19 de agosto, a cooperativa promove encontros com mulheres cooperativistas em três municípios baianos: Camacã, Itabela e Teixeira de Freitas. A programação terá como foco protagonismo feminino, fortalecimento de vínculos e cooperativismo, com atividades conduzidas pelo especialista em pedagogia da cooperação Ney Guimarães. Atualmente, o Núcleo Feminino reúne cerca de 130 participantes e vem ampliando sua atuação e formação de novas lideranças.
Em Vila Velha
Expo Condomínio
Carro elétrico na garagem, portaria remota, reconhecimento facial e energia solar estão entre os assuntos que prometem movimentar a 9ª Expo Condomínio Completo, de 26 a 28 de agosto, no Shopping Vila Velha. Única feira do segmento no Espírito Santo, o evento reunirá mais de 80 empresas e projeta cerca de R$ 10 milhões em negócios. Na programação, palestras sobre gestão financeira e a nova legislação para veículos elétricos. Com entrada gratuita, a Expo é aberta a moradores que desejam conhecer as soluções do mercado para deixar os condomínios mais seguros, modernos e eficientes.
Na CasaCor ES 1
Uma obra de quase 100 quilos de Eduardo Srur está no Arte Habita, ambiente da CASACOR Espírito Santo desenvolvido pelo escritório Fontoura Grasselli em parceria com a Matias Brotas Arte Contemporânea. O Trampolim aproxima o público de uma vertente importante da trajetória do artista, marcada por intervenções urbanas que discutem a relação entre cidade, sociedade e meio ambiente.
Na CasaCor ES 2
No dia 18 de agosto, Srur estará no espaço para o lançamento do livro "A arte salva", com apresentação da publicação e sessão de autógrafos. A presença do artista também será uma oportunidade para conhecer O Trampolim e compreender sua relação com uma produção que há anos chama atenção para a poluição dos rios, o descarte de resíduos e a degradação dos espaços urbanos.