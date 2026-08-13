Carolina Neves recebe a Pinga em Vix e anuncia shop in shop em São Paulo

Homenagem
Destaque na arquitetura
A Revista Projeto, referência em arquitetura na América Latina, prestou homenagem ao arquiteto capixaba José Daher durante a 52ª Convenção Nacional da Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura (AsBEA), realizada na última sexta-feira (7), no Cais das Artes. O profissional foi reconhecido por projetos que marcaram as décadas de 1980 e 1990, além da Capela Arcanjo Gabriel, em Guarapari, uma de suas obras mais recentes. A convenção reuniu arquitetos de todo o país em uma programação voltada às tendências, aos debates e aos desafios da arquitetura contemporânea.
Vem aí o Gazeta Empresarial Linhares
As marcas mais lembradas pelos consumidores de Linhares serão reconhecidas nesta sexta-feira (14), durante o Prêmio Gazeta Empresarial Linhares 2026. Com o tema “Conexões que Marcam”, a cerimônia será realizada no Cerimonial Conceição Hall e reunirá empresários e lideranças em uma noite de celebração, reconhecimento e conexões. Consolidado ao longo de 24 edições como uma das principais premiações empresariais do Espírito Santo, o PGE tem como base uma pesquisa de percepção realizada pela Markka Pesquisa de Mercado, entre os dias 16 e 19 de abril de 2026. Para tornar a noite ainda mais especial, a programação contará com um show exclusivo da dupla sertaneja Munhoz e Mariano, além da apresentação do DJ Lebarch.
Conteúdo de Marca
Em São Paulo
Bazar do bem
O Asilo dos Idosos de Vitória realiza a 4ª edição do seu Desfile e Bazar Beneficente, no dia 7 de outubro, a partir das 19h, na Casa Lounge, na Praia do Canto, em Vitória. Toda a renda arrecadada com o evento será destinada à manutenção das atividades da instituição, que há 86 anos acolhe e cuida de pessoas idosas.