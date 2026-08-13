Carolina Neves recebe a Pinga em Vix e anuncia shop in shop em São Paulo

IA no mercado imobiliário

Para celebrar o mês do Corretor de Imóveis, Manoel Dias, presidente do Creci Espírito Santo, convidou a jornalista Karine Nobre para proferir a palestra “Inteligência Artificial Aplicada ao Mercado Imobiliário”, no dia 19 de agosto, no auditório do Creci. Durante a explanação, serão apresentadas ferramentas tecnológicas que podem ser utilizadas no dia a dia para otimizar atendimentos, criação de conteúdo, captação de clientes e ganho de produtividade, mantendo o fator humano nas relações.



Em São Paulo

A advogada capixaba Danielle Silva participa, neste sábado (15), do MLS Festival, promovido pela Mentoring League Society, no Nubank Parque, em São Paulo. O encontro reúne líderes e empreendedores de diferentes áreas em uma programação voltada à troca de conhecimento, conexões estratégicas e novas oportunidades de negócios. O evento celebra uma comunidade que já reúne mais de 30 mil pessoas.





Em São Paulo 2

Entre os dias 18 e 20 de agosto, gestores da LeCard estarão no São Paulo EXPO, para participar do maior evento de gestão de pessoas da América Latina, o CONARH 2026.

O encontro reúne profissionais de RH e gestão de pessoas em uma programação focada em tendências, desenvolvimento humano e práticas aplicáveis ao dia a dia das empresas.



Bazar do bem

O Asilo dos Idosos de Vitória realiza a 4ª edição do seu Desfile e Bazar Beneficente, no dia 7 de outubro, a partir das 19h, na Casa Lounge, na Praia do Canto, em Vitória. Toda a renda arrecadada com o evento será destinada à manutenção das atividades da instituição, que há 86 anos acolhe e cuida de pessoas idosas.