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Renata Rasseli

Carolina Neves recebe a Pinga em Vix e anuncia shop in shop em São Paulo

A multimarca paulistana com mais de 140 marcas autorais no portfólio e uma das curadoras mais respeitadas do design brasileiro chegou à capital capixaba

Publicado em 13 de Agosto de 2026 às 04:00

Publicado em 

13 ago 2026 às 04:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli Renata Rasseli
Enza Camata e Carolina Neves
Enza Camata e Carolina Neves: CN recebe Pinga em Vix. Eduarda Guerra e Lucas Kiaw
Nossa designer de joias Carolina Neves recebeu a Pinga, multimarca paulistana com mais de 140 marcas autorais no portfólio e uma das curadoras mais respeitadas do design brasileiro, em seu ateliê, na Praia do Canto. Pela primeira vez na Ilha, a Pinga apresentou uma seleção de cinco marcas para as capixabas, dentro do "CN Recebe", projeto criado para aproximar marcas com a mesma alma da joalheria.

Mas a maior notícia ficou para o final: Carolina Neves terá um espaço próprio dentro da Pinga SP, no formato shop in shop, com projeto arquitetônico desenvolvido exclusivamente para a marca. 
Mostra de decoração
Talita Guimarães, Eloany Ferraz, Natasha Grasselli, Flávia Almeida, Mariana Gianordoli e Letícia Fabres
A arquiteta Natasha Grasselli movimentou o espaço A Primeira Memória na CASACOR ES 2026 ao receber um grupo seleto de convidadas para uma visita exclusiva. Passaram por lá Talita Guimarães, Eloany Ferraz, Flávia Almeida, Mariana Gianordoli e Letícia Fabres. Assinado pela dupla Mariana Duarte e Natasha, o santuário de 34 m² ressignifica o conceito dos quartos de bebê ao apostar no slow industry, com mobiliário autoral brasileiro e seleção rigorosa de materiais naturais.  Divulgação

Homenagem

Jose Daher, Ângela Gomes e Alexandre Feu Rosa
José Daher, Ângela Gomes e Alexandre Feu Rosa Divulgação

Destaque na arquitetura

A Revista Projeto, referência em arquitetura na América Latina, prestou homenagem ao arquiteto capixaba José Daher durante a 52ª Convenção Nacional da Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura (AsBEA), realizada na última sexta-feira (7), no Cais das Artes. O profissional foi reconhecido por projetos que marcaram as décadas de 1980 e 1990, além da Capela Arcanjo Gabriel, em Guarapari, uma de suas obras mais recentes. A convenção reuniu arquitetos de todo o país em uma programação voltada às tendências, aos debates e aos desafios da arquitetura contemporânea. 

Campanha
Gabriela, Elaine e Patrícia Correia, franqueadas do McDonald's no Espírito Santo
Gabriela, Elaine e Patrícia Correia, franqueadas do McDonald's no Espírito Santo, se preparam para o McDia Feliz, que acontece neste sábado (22). “Estamos no Espírito Santo com as lojas do McDonald’s desde 2017 e, ao longo desses anos, destinamos mais de R$ 1 milhão a ações de combate ao câncer infantil, essa causa tão importante e que tanto nos mobiliza”, afirmam. Divulgação
Troféus do Prêmio Gazeta Empresarial Linhares

Vem aí o Gazeta Empresarial Linhares

As marcas mais lembradas pelos consumidores de Linhares serão reconhecidas nesta sexta-feira (14), durante o Prêmio Gazeta Empresarial Linhares 2026. Com o tema “Conexões que Marcam”, a cerimônia será realizada no Cerimonial Conceição Hall e reunirá empresários e lideranças em uma noite de celebração, reconhecimento e conexões. Consolidado ao longo de 24 edições como uma das principais premiações empresariais do Espírito Santo, o PGE tem como base uma pesquisa de percepção realizada pela Markka Pesquisa de Mercado, entre os dias 16 e 19 de abril de 2026. Para tornar a noite ainda mais especial, a programação contará com um show exclusivo da dupla sertaneja Munhoz e Mariano, além da apresentação do DJ Lebarch.

Conteúdo de Marca

Na Dinamarca
Lívia Tavares e Torben Diniz,
O Iate Clube do Espírito Santo tem motivos para celebrar. Lívia Tavares e Torben Diniz, os dois jovens atletas capixabas que representaram o Brasil no 2026 ILCA 4 Youth World Championships, em Aarhus, na Dinamarca, encerraram a competição classificados para a Flotilha Ouro – a divisão de elite do campeonato, reservada aos melhores velejadores entre os 877 participantes de 56 países.  Divulgação
IA no mercado imobiliário
Para celebrar o mês do Corretor de Imóveis, Manoel Dias, presidente do Creci Espírito Santo, convidou a jornalista Karine Nobre para proferir a palestra “Inteligência Artificial Aplicada ao Mercado Imobiliário”, no dia 19 de agosto, no auditório do Creci. Durante a explanação, serão apresentadas ferramentas tecnológicas que podem ser utilizadas no dia a dia para otimizar atendimentos, criação de conteúdo, captação de clientes e ganho de produtividade, mantendo o fator humano nas relações.

Em São Paulo
A advogada capixaba Danielle Silva participa, neste sábado (15), do MLS Festival, promovido pela Mentoring League Society, no Nubank Parque, em São Paulo. O encontro reúne líderes e empreendedores de diferentes áreas em uma programação voltada à troca de conhecimento, conexões estratégicas e novas oportunidades de negócios. O evento celebra uma comunidade que já reúne mais de 30 mil pessoas.

Em São Paulo 2
Entre os dias 18 e 20 de agosto, gestores da LeCard estarão no São Paulo EXPO, para participar do maior evento de gestão de pessoas da América Latina, o CONARH 2026.
 O encontro reúne profissionais de RH e gestão de pessoas em uma programação focada em tendências, desenvolvimento humano e práticas aplicáveis ao dia a dia das empresas.

Bazar do bem
O Asilo dos Idosos de Vitória realiza a 4ª edição do seu Desfile e Bazar Beneficente, no dia 7 de outubro, a partir das 19h, na Casa Lounge, na Praia do Canto, em Vitória.  Toda a renda arrecadada com o evento será destinada à manutenção das atividades da instituição, que há 86 anos acolhe e cuida de pessoas idosas.

Veja Também 

Pablo Picasso

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Renata Rasseli Renata Rasseli

Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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