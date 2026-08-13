Lula sem 'frente ampla' e Flávio isolado: por que líderes nas pesquisas têm apoio reduzido nesta eleição

Também foi marcante a migração de Geraldo Alckmin do PSDB para o PSB, para concorrer como vice de Lula, assim como o apoio de Simone Tebet no segundo turno, então candidata ao Planalto pelo MDB, contrariando seu partido. Depois, ela se tornou ministra do Planejamento de Lula. Atualmente, Tebet está no PSB e disputará uma vaga no Senado por São Paulo com apoio do presidente.