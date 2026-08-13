Javé lança empreendimento na Praia de Itaparica com foco em imóveis compactos

Para Natália Farias, gerente comercial da Javé, o ITA.living simboliza um movimento importante de diversificação do portfólio da Javé. “É um produto que traduz uma nova forma de morar e investir, mais dinâmica, prática e conectada ao estilo de vida contemporâneo. Com studios e apartamentos de dois quartos, conseguimos atender desde jovens e casais que buscam o primeiro imóvel até investidores que enxergam o potencial das locações flexíveis”, afirma.