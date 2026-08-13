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Javé lança empreendimento na Praia de Itaparica com foco em imóveis compactos

Com 162 unidades residenciais, novo condomínio da construtora busca atender investidores que buscam por studios e aluguel de curta duração

Publicado em 13 de Agosto de 2026 às 06:00

Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

13 ago 2026 às 06:00
ITA.living, novo empreendimento da Javé, é focado em aluguel de curta duração
ITA.living, novo empreendimento da Javé, é focado em aluguel de curta duração Divulgação/Javé

Está em alta a demanda por imóveis compactos e funcionais, com foco em locação por curta temporada e moradia prática. Por conta deste cenário, que atrai o interesse de investidores e jovens compradores, a Javé lançou o ITA.living, empreendimento que une a experiência de investir e viver perto do mar numa moradia inteligente.

Localizado na avenida Saturnino Rangel Mauro, o condomínio será construído em um terreno de 1.350 metros quadrados, com mais de 12 mil m² de área construída e cerca de 6,1 mil m² de área privativa.

O projeto é composto por cinco unidades comerciais e 162 unidades residenciais, com a maior parte delas composta por plantas menores - serão 117 studios, 40 apartamentos de dois quartos e cinco unidades do tipo garden (com área externa), também com dois quartos.

Para Natália Farias, gerente comercial da Javé, o ITA.living simboliza um movimento importante de diversificação do portfólio da Javé. “É um produto que traduz uma nova forma de morar e investir, mais dinâmica, prática e conectada ao estilo de vida contemporâneo. Com studios e apartamentos de dois quartos, conseguimos atender desde jovens e casais que buscam o primeiro imóvel até investidores que enxergam o potencial das locações flexíveis”, afirma.

Próximo da Rodovia do Sol, o residencial ficará localizado a 300 metros da praia e perto de comércios, serviços e também do Shopping Vila Velha. Além disso, as áreas comuns irão contar com itens de funcionalidade e convivência, como coworking e lavanderia compartilhada; fitness center, wellness room e pool lounge; espaço gourmet, grill, espaço kids e pet care; minimercado, bike sharing e beach point.

“Nossa expectativa é que o ITA se consolide como uma referência desse novo conceito dentro da Javé, mostrando que conseguimos desenvolver produtos para diferentes momentos e perfis de clientes, sem abrir mão da qualidade, do cuidado com a experiência e do padrão que queremos imprimir em todos os nossos empreendimentos”, destaca Natália.

ITA.living, por Javé Construtora

Endereço: Avenida Saturnino Rangel Mauro, Praia de Itaparica, Vila Velha

Área do terreno: 1.350m²

Área construída: 12.194,69m²

Área privativa: 6.163,29 m²

Unidades: 162 unidades residenciais, sendo cinco unidades comerciais. Destas, 40 unidades são de 2 quartos e cinco apartamentos são de dois quartos no modelo garden.

Instagram: @javeconstrutora

Site: https://www.javeconstrutora.com.br/

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