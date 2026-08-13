"Eu só posso analisar isso como jornalista. Trabalho com grandes volumes de dados. Desde o início do ano, a necessidade de recorrer a armas nucleares foi mencionada mais de 500 vezes. Quando esse tipo de coisa vem de malucos, não dou atenção. Mas já ouvi essa discussão na televisão estatal. E, no Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo, um evento promovido pelo Estado, um dos participantes chegou a defender o uso de armas nucleares como algo positivo, algo desejável."