Rod Hanna apresenta clássicos da disco music em Vitória; veja fotos

Vitória recebeu pela primeira vez o show da Rod Hanna, uma das maiores bandas de disco music e flashback do Brasil. A apresentação transformou o Espaço Patrick Ribeiro, em uma grande pista de dança embalada por sucessos que marcaram as décadas de 1970, 1980 e 1990, no sábado (08).





Com uma proposta que une música, performance e tecnologia, a banda levou ao palco uma megaprodução marcada por figurinos repletos de brilho, coreografias vibrantes, efeitos visuais e uma experiência sonora imersiva.



Veja fotos de quem curtiu o show na galeria de Mônica Zorzanelli e Cloves Louzada.