Rod Hanna apresenta clássicos da disco music em Vitória; veja fotos

Vitória recebeu pela primeira vez o show da Rod Hanna, uma das maiores bandas de disco music e flashback do Brasil. A apresentação transformou o Espaço Patrick Ribeiro, em uma grande pista de dança embalada por sucessos que marcaram as décadas de 1970, 1980 e 1990, no sábado (08).
Com uma proposta que une música, performance e tecnologia, a banda levou ao palco uma megaprodução marcada por figurinos repletos de brilho, coreografias vibrantes, efeitos visuais e uma experiência sonora imersiva.
Veja fotos de quem curtiu o show na galeria de Mônica Zorzanelli e Cloves Louzada.
Fórum
Turismo religioso em pauta
A presidente do Instituto Modus Vivendi, Érika Varejão, será uma das participantes do Forsetur, Fórum da Região Sudeste de Turismo Religioso, que acontece de 11 a 13 de agosto, no auditório do Sebrae-ES. À frente do painel “Governança que Transforma: Como Integrar Fé, Turismo e Desenvolvimento Territorial”, Érika compartilhará sua experiência na preservação do patrimônio histórico, cultural e religioso do Espírito Santo, contribuindo para as discussões sobre novos caminhos para o segmento. Com o tema “Peregrinos e Destinos: a força da espiritualidade no turismo do Sudeste”, o evento reunirá especialistas e representantes do setor para troca de conhecimentos e experiências, com programação gratuita e presencial.
Em Vila Velha
Moda e joias
Andrea de Pinho convida para o evento "A Forma Segue o Olhar", com lançamento de nova coleção primavera/verão da BO e da lançamento da LaB Oro, nova coleção em ouro 18 quilates. Será na quinta-feira (13), na Casa Malê, em Vila Velha.
Eleições 2026
Combate ao assédio eleitoral
Com o avanço das eleições, o Tribunal Superior do Trabalho (TST), o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e o Ministério Público do Trabalho (MPT) lançaram, a “Aliança pelo Voto Livre e Secreto”, uma mobilização nacional para conscientizar empresas, trabalhadores e instituições sobre a importância de garantir que o voto permaneça livre, secreto e sem qualquer tipo de pressão. A campanha adota o slogan “No meu voto mando eu”. De acordo com a advogada trabalhista Paloma Vallory, do escritório Ferreira Borges Advogados, o assédio eleitoral ocorre quando o empregador, gestor ou qualquer pessoa que exerça posição de autoridade tenta influenciar a decisão política do trabalhador por meio de intimidação, ameaças ou promessas de vantagens. “O empregador não pode utilizar sua posição hierárquica para constranger empregados a apoiar determinado candidato, partido ou posicionamento político. O voto secreto é um direito constitucional, e qualquer tentativa de interferência representa uma violação das liberdades individuais e dos direitos fundamentais do trabalhador”, explica a advogada.
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