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Renata Rasseli

Rod Hanna apresenta clássicos da disco music em Vitória; veja fotos

Pela primeira vez em Vitória, a banda agitou o Espaço Patrick Ribeiro, no sábado (08)

Publicado em 11 de Agosto de 2026 às 04:00

Publicado em 

11 ago 2026 às 04:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli Renata Rasseli
Patrick Ribeiro e a banda Rod Hanna
Patrick Ribeiro e a banda Rod Hanna Cloves Louzada

Vitória recebeu pela primeira vez o show da Rod Hanna, uma das maiores bandas de disco music e flashback do Brasil. A apresentação  transformou o Espaço Patrick Ribeiro, em uma grande pista de dança embalada por sucessos que marcaram as décadas de 1970, 1980 e 1990, no sábado (08).


Com uma proposta que une música, performance e tecnologia, a banda levou ao palco uma megaprodução marcada por figurinos repletos de brilho, coreografias vibrantes, efeitos visuais e uma experiência sonora imersiva.

Veja fotos de quem curtiu o show na galeria de Mônica Zorzanelli e Cloves Louzada.

Solenidade
Edmar Camata e Fernando Saliba
Fernando Saliba, diretor-presidente do Espírito Santo em Ação, recebeu autoridades, vereadores e representantes de instituições durante a solenidade que marcou a divulgação dos resultados do Projeto Reconhecimento das Câmaras Legislativas Municipais. Entre os convidados esteve Edmar Camata, secretário de Estado de Controle e Transparência, que acompanhou a cerimônia que destacou iniciativas voltadas à transparência, à participação social e às boas práticas desenvolvidas por gabinetes parlamentares e câmaras municipais da Grande Vitória. ES em Ação

Fórum

Turismo religioso em pauta

A presidente do Instituto Modus Vivendi, Érika Varejão, será uma das participantes do Forsetur, Fórum da Região Sudeste de Turismo Religioso, que acontece de 11 a 13 de agosto, no auditório do Sebrae-ES. À frente do painel “Governança que Transforma: Como Integrar Fé, Turismo e Desenvolvimento Territorial”, Érika compartilhará sua experiência na preservação do patrimônio histórico, cultural e religioso do Espírito Santo, contribuindo para as discussões sobre novos caminhos para o segmento. Com o tema “Peregrinos e Destinos: a força da espiritualidade no turismo do Sudeste”, o evento reunirá especialistas e representantes do setor para troca de conhecimentos e experiências, com programação gratuita e presencial.

No Rio
Fábio Queiroz, Viviane Anselmé e Humberto Júnior: no Rio Innovation Week palestrando e lançando o nosso novo treinamento de comunicação, gestão de pessoas e liderança: 'O futuro é sobre pessoas únicas. O que a IA não vai te ensinar.'
Os capixabas Viviane Anselmé e Humberto Júnior apresentaram a palestra e o novo treinamento de comunicação, gestão de pessoas e liderança, "O futuro é sobre pessoas únicas. O que a IA não vai te ensinar", no Rio Innovation Week. Na foto: com Fábio Queiroz,  idealizador do RIW.  Divulgação

Em Vila Velha

Moda e joias 

Andrea de Pinho convida para o evento "A Forma Segue o Olhar", com lançamento de nova coleção primavera/verão da BO e da lançamento da LaB Oro, nova coleção em ouro 18 quilates. Será na quinta-feira (13), na Casa Malê, em Vila Velha. 

Em São Paulo
Rogério Sartini, Victoria Noronha e Cristal Bastos
Rogério Sartini, CEO da Tangle Teezer Brasil, a cirurgiã-dentista e criadora de conteúdo de beleza e autocuidado Victoria Noronha e a farmacêutica e tricologista capixaba Cristal Bastos durante o encontro realizado, no último dia 5, na unidade de São Paulo da Cristal Clínica Capilar.  Divulgação

Eleições 2026

Combate ao assédio eleitoral

Com o avanço das eleições, o Tribunal Superior do Trabalho (TST), o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e o Ministério Público do Trabalho (MPT) lançaram, a “Aliança pelo Voto Livre e Secreto”, uma mobilização nacional para conscientizar empresas, trabalhadores e instituições sobre a importância de garantir que o voto permaneça livre, secreto e sem qualquer tipo de pressão. A campanha adota o slogan “No meu voto mando eu”. De acordo com a advogada trabalhista Paloma Vallory, do escritório Ferreira Borges Advogados, o assédio eleitoral ocorre quando o empregador, gestor ou qualquer pessoa que exerça posição de autoridade tenta influenciar a decisão política do trabalhador por meio de intimidação, ameaças ou promessas de vantagens. “O empregador não pode utilizar sua posição hierárquica para constranger empregados a apoiar determinado candidato, partido ou posicionamento político. O voto secreto é um direito constitucional, e qualquer tentativa de interferência representa uma violação das liberdades individuais e dos direitos fundamentais do trabalhador”, explica a advogada.

Em Pedra Azul
Ariosto Santos e sua Shirley com o ator Eduardo Martini da peça Simplesmente Clô nas montanhas capixabas.
Ariosto Santos e sua Shirley com o ator Eduardo Martini da peça "Simplesmente Clô" nas montanhas capixabas. Divulgação

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Renata Rasseli Renata Rasseli

Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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