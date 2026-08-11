A brava advocacia capixaba não se cala

Respeito institucional, contudo, não se conquista com fotografias publicadas nas redes sociais, nem se mede por curtidas, alcance ou uma busca de validação social. Uma instituição pode ocupar diariamente as redes e, ainda assim, estar ausente da vida real.





Enquanto se investe na construção de uma imagem de protagonismo, a advocacia enfrenta, no cotidiano, as verdadeiras dificuldades da profissão: comarcas esvaziadas, balcão virtual que não atende o seu propósito, obstáculos ao acesso aos magistrados e prerrogativas que precisam ser defendidas com firmeza. Representatividade não é parecer presente; é estar presente quando a advocacia realmente precisa.





Um episódio recente simboliza essa inversão. Após o incêndio que atingiu o Arquivo Geral do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, a OAB-ES divulgou que havia requerido sua participação no comitê criado para acompanhar as consequências do ocorrido. Até o fechamento deste texto, não havia notícia pública de que esse pedido tivesse sido acolhido.





Em outros tempos, pela força de sua representatividade, a Ordem seria naturalmente convidada a participar de um momento tão crítico para a Justiça e para a sociedade capixaba. Hoje, celebra não a sua presença efetiva, mas o simples fato de ter pedido para estar presente.





Essa mensagem diz muito sobre a perda de espaço institucional. Antes protagonista, respeitada e chamada a contribuir, a OAB hoje precisa pedir espaço para não ser reduzida ao papel de figurante. As coisas se inverteram: onde antes havia reconhecimento espontâneo de sua relevância, agora existe uma disputa por migalhas de participação. Não basta divulgar que se requereu um lugar à mesa; é preciso recuperar a força institucional necessária para que a advocacia jamais possa ser ignorada.



