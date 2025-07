Uma nova OAB-ES com ética, diálogo e transformação a serviço da advocacia

A Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Espírito Santo vive um novo tempo. Um tempo de portas abertas, diálogo constante, restauração da probidade institucional, atuação ética e transparente.



Desde o início da gestão, temos conduzido a OAB-ES com o compromisso de fortalecer a advocacia em todas as suas frentes e devolver à instituição o protagonismo que ela merece: com valorização institucional, como defensora das prerrogativas da classe, da democracia e dos valores republicanos. Estamos edificando pilares para uma transformação estrutural e sólida, que reflita no respeito e valorização da advocacia, e que resgate o orgulho da nossa classe.

Em apenas seis meses, avançamos em diversas frentes. Nitidamente a Ordem hoje é mais respeitada por todos, ao mesmo tempo que fortalecemos a nossa defesa de prerrogativas e o nosso tribunal de ética. E vamos alcançando toda a advocacia, do acolhimento dos jovens ao fortalecimento dos presidentes de subseções.

Criamos o programa Start OAB que protege o primeiro ano da profissão. O Start é símbolo desta gestão que oferece todo o suporte logo na entrada desses jovens, com isenção de taxas, acesso gratuito a cursos e eventos da Escola Superior da Advocacia (ESA) e da AASP, ferramentas digitais e apoio e isenção à formalização do primeiro escritório unipessoal — um impulso necessário para quem está começando, com respeito e seriedade.

Estamos atuando com transparência e valores democráticos no fortalecimento das subseções, respeitando a autonomia das lideranças eleitas e promovendo integração com as diretrizes da seccional. Todas as decisões que reflitam na subseção são construídas de forma conjunta e colaborativa, ouvindo quem está na ponta e reconhecendo o valor de cada realidade local. Esse é um dos propósitos de que não abro mão, pois a Casa da Democracia fortalecerá a sua democracia, e qualquer projeto pessoal não resiste neste ambiente.

Externamente, ampliamos a presença da OAB-ES em pautas sociais e nos ambientes construtivos. A OAB presente nas ações sociais e na sociedade consolida a valorização da advocacia. Formalizamos parcerias e convênio com entidades como Findes, Fecomércio, AASP, OCB, IBEF, OABprev e vamos ampliar sempre, pois a Ordem precisa estar nos bons debates da frente produtiva do ES.

A parceira com a Junta Comercial do Espírito Santo (JUCEES) tornou mais ágil e eficiente o processo de abertura de sociedades de advogados. Agora é possível obter o registro da sociedade e o CNPJ em até 24 horas, no mesmo ato e dentro da OAB-ES. Trata-se de uma conquista prática, mas também simbólica, que mostra nosso compromisso com a desburocratização, o empreendedorismo jurídico e a inovação com responsabilidade

Ampliamos os serviço On Line no INSS, a passagem entre os prédios da JT e TRT está aberta à advocacia, os parlatórios nos presídios estão sendo reformados, e a nossa comissão de Direitos Humanos está atuante.

Fachda da sede da OAB - ES, Centro de Vitória. Crédito: Carlos Alberto Silva

Sabemos que ocupar espaços de poder ainda exige resistência, sobretudo para as mulheres. Mas o tempo em que se julgava uma liderança pelo “tom” ficou para trás. Esse formato mofado é de quem não consegue sobrepor na técnica e nos fatos, é refúgio dos fracos e degradante, ainda bem. Não aceitaremos intimidações, nem retrocessos. Temos a sensibilidade feminina de cuidar da advocacia e a coragem de quem defende o que é certo.

Seguimos construindo uma OAB plural, ética, transparente e verdadeiramente participativa. Uma Ordem que protege, representa e inspira. Porque a advocacia capixaba merece — e a sociedade precisa — de uma instituição viva, forte e comprometida com o presente e com o futuro.

Este texto não traduz, necessariamente, a opinião de A Gazeta.

