Regular plataformas é necessário; regular ignorando evidências é perigoso

O resultado estimado foi relevante: queda de aproximadamente 3% no crime geral, 7% em violência contra a pessoa, 15% em vandalismo e 15% em crimes relacionados a drogas. A conclusão caminhou na mesma direção da experiência brasileira: ampliar o acesso a trabalho legal, flexível e de baixa barreira de entrada pode reduzir determinados tipos de crime.





O estudo francês acrescenta um dado ainda mais importante. Na França, apenas maiores de 18 anos podem se cadastrar como entregadores de aplicativo. Os pesquisadores, então, compararam o efeito entre adultos e menores de idade. A redução da criminalidade apareceu entre adultos. Entre menores de 18 anos, que não podiam acessar os apps, não houve variação detectável.





Esse dado enfraquece explicações genéricas, como melhora econômica regional ou tendência nacional de curto prazo, e reforça o mecanismo central apontado pelos autores: o acesso imediato a trabalho legal altera o custo de oportunidade do crime. O efeito apareceu justamente no grupo que podia acessar a nova oportunidade de trabalho, e não apareceu no grupo que estava juridicamente excluído dela.





Outro ponto aprofunda o argumento. Os crimes de oportunidade, como furtos de rua e pequenos roubos, caíram cerca de 10%. Já crimes mais complexos, como arrombamentos, roubos de veículos e fraudes mais elaboradas, não registraram variação relevante.





A plataforma não muda a lógica de quem está inserido em esquemas mais organizados; ela muda a conta de quem está na margem da decisão: jovens, trabalhadores pouco qualificados, migrantes e pessoas com dificuldade real de acesso ao mercado formal.





É aqui que São Paulo e França se aproximam. Nos dois contextos, as plataformas alcançam trabalhadores com barreiras concretas de entrada no mercado tradicional. Na França, cerca de um terço dos entregadores são estrangeiros e, entre os nascidos no país, quase metade tem nomes de origem não europeia, grupo frequentemente mais discriminado em processos seletivos convencionais.





O mercado formal filtra por currículo, endereço, origem, aparência, nome e histórico. A plataforma, ao menos na porta de entrada, reduz parte desses filtros. Permite começar antes da entrevista, antes do currículo perfeito, antes da validação social que tantas vezes exclui.