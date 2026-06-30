Se a lei de trânsito não chega, não existe lei

O capotamento de uma van nesta segunda-feira (29) deixou oito feridos na BR 101, em Linhares, e só por sorte não engrossou as estatísticas de mortes nas rodovias. E, quando se fala de trânsito, contar com a sorte pode ser o maior dos riscos. Todo condutor precisa ter como prioridade o cumprimento das regras de trânsito para construir um ambiente menos hostil nas vias.





O que se tem visto, contudo, é o contrário: de 1º de janeiro até o último dia 28 de junho, o Espírito Santo registrou mais de 738 mil infrações de trânsito. Das mais leves às mais graves, o descumprimento das regras previstas no Código de Trânsito Brasileiro acaba sendo tragicamente democrático: coloca em risco quem viola a lei e quem não tem nada a ver com isso.





O que chama atenção, como mostrou a colunista Vilmara Fernandes, é que treze municípios capixabas respondem por mais de 82% dos registros, ou seja, as infrações acabam concentradas nos municípios mais populosos do Estado ou naqueles cortados por rodovias federais, com tráfego volumoso e acidentes recorrentes.





Onde há mais fiscalização tende a haver também mais registro de infrações. Ou seria esse o resultado de uma piora do comportamento das pessoas no trânsito? Essas respostas são cabais para embasar políticas públicas mais eficientes diante de tanta irresponsabilidade ao volante.





Os dados também mostram que 48,3% das 488 mortes ocorridas no mesmo período foram registradas nesses 13 municípios com mais infrações. Portanto, nos demais 65 municípios capixabas foram 247 mortes. É também um número expressivo diante de cidades que representam apenas 18% das infrações de trânsito do Estado.





É importante que as fiscalizações tenham alguma regularidade nas cidades menores. Ter menos registros de infrações definitivamente não significa que ela não ocorram, pelo contrário. Nas cidades menores as regras são tão desprezadas que chega a existir uma cultura de condução de carros e motos sem habilitação. Se a lei não chega, não existe lei.





É urgente que Estado e municípios elaborem políticas conjuntas com metas para redução de acidentes. Assim como a união dos órgãos responsáveis pela gestão do trânsito, como Detran, guardas municipais, Polícia Rodoviária Federal, Batalhão de Trânsito, precisam se juntar em algum tipo de força-tarefa para encarar esse desafio que só cresce, tanto nas cidades maiores quanto nas menores. É preciso ter metas claras de redução de acidentes e mortes.





Não é tarefa fácil fazer a lei chegar a todas as pessoas, mas é possível construir caminhos para tanto. E não se pode consolidar o mito de que a punição, sozinha, consegue mudar a realidade. O trabalho em conjunto, em todos os níveis, também precisa ter uma frente de educação, de forma inovadora. O trânsito precisa de uma trasformação que não pode mais ser adiada.