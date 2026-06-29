As cidades que concentram 82% das infrações de trânsito no ES

O Espírito Santo registrou mais de 738 mil infrações de trânsito de janeiro até a manhã deste domingo (28). A desobediência às leis se concentra principalmente em treze municípios, que respondem por mais de 82% dos registros. O levantamento revela ainda que as ocorrências mais letais aconteceram entre as cidades do interior listadas.





De acordo com dados do Observatório do Trânsito, quase metade das infrações (356.748) corresponde a situações de natureza grave ou gravíssima, o que pode sinalizar um comportamento de risco mais elevado por parte dos condutores.





No período analisado, 488 pessoas perderam a vida em acidentes no Estado. Desse total, 48,3% das mortes (241) ocorreram nas cidades que registraram volume superior a 10 mil infrações. Confira:





Vila Velha - 114.771 infrações (24 mortes)

Serra - 109.117 (26 mortes)

Vitória - 81.855 (12 mortes)

Cariacica - 67.934 (24 mortes)

Linhares - 46.427 (36 mortes)

Guarapari - 44.911 (12 mortes)

São Mateus - 38.269 (22 mortes)

Sooretama - 30.207 (4 mortes)

Colatina - 25.225 (25 mortes)

Cachoeiro de Itapemirim - 15.573 (25 mortes)

Domingos Martins - 13.949 infrações (8 mortes)

Aracruz - 11.703 infrações (20 mortes)

Viana - 10.878 infrações (3 mortes)





O número de óbitos nesses municípios pode ser ainda maior, uma vez que em 27 casos não foi possível identificar as cidades onde os acidentes aconteceram.





Um ponto que chama a atenção no levantamento é o comportamento dos dados no interior. As cidades dessa região listadas acima somaram 24% das infrações (181.353), mas os acidentes nessas localidades se mostraram mais letais, resultando em 140 mortes. O total supera o registrado nos cinco municípios da Grande Vitória, que somaram 89 óbitos.





São cidades impactadas pelo tráfego mais pesado das vias federais, como a BR 101, a BR 262 e a BR 259.





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Em contrapartida, os cinco municípios da Grande Vitória concentraram, sozinhos, mais da metade de todas as infrações do Estado, com 384.555 registros acumulados no período analisado.



