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Vilmara Fernandes

Veterinário é condenado e dentista absolvida por assassinato em Vila Velha

Thiago Oliveira do Nascimento vai cumprir pena pela morte de um morador de rua com tiros nas costas e na cabeça; defesa vai recorrer da decisão

Publicado em 26 de Junho de 2026 às 17:32

Públicado em 

26 jun 2026 às 17:32
Vilmara Fernandes

Colunista

Vilmara Fernandes

Tribunal do Júri / TJES
Arte - Camilly Napoleão com Adobe Firefly

O veterinário Thiago Oliveira do Nascimento foi condenado na tarde desta-sexta-feira (26) a uma pena de 17 anos a ser cumprida em regime fechado pelo assassinato de um morador de rua em Vila Velha. O júri popular decidiu ainda pela absolvição da dentista Gabriella Anacleto Kiefer das acusações. 


Foram dois dias de julgamento. A informação é de que logo após a sessão a defesa de Thiago comunicou que irá recorrer contra a decisão.


Os advogados de Gabriela, Marcos Daniel Vasconcelos Coutinho e Ricardo Luiz de Oliveira Rocha Filho, assinalaram que a decisão foi justa. 


“Ela estava presa há um ano e meio de maneira injusta. Nestes dois dias apresentamos aos jurados o depoimento das testemunhas que puderam falar sobre a sua inocência e provas técnicas que comprovam que ela não participou do crime. E o Conselho de Sentença entendeu por absolvê-la, cessando a injustiça”, pontuaram.


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O crime


A vítima, um homem até hoje não identificado, tinha invadido a clínica de Gabriella, em Itapoã, Vila Velha. No local, foi alvo de um disparo e, em seguida, foi amarrada, colocada a bordo de um carro e levada para um loteamento às margens da Rua Rio Doce,  em Vale Encantado. Posteriormente, foi espancada, teve pernas e mãos quebradas, e morta com tiros nas costas e na cabeça, segundo denúncia do Ministério Público do Espírito Santo (MPES). 


O crime aconteceu em 29 de agosto de 2021, mas a investigação permaneceu estagnada por mais de dois anos, avançando apenas em janeiro de 2024, quando a arma, uma pistola, foi apreendida com Thiago durante a Operação Criptovet, realizada pelo MP, por intermédio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco-Central). Trata-se da investigação de chantagem praticada contra um milionário indiano.


Laudos de confronto balístico confirmaram que os projéteis retirados do corpo da vítima saíram da arma localizada com Thiago. Ele confessou o homicídio, alegando legítima defesa. 


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Vilmara Fernandes

É jornalista de A Gazeta desde 1996. Antes atuou em A Tribuna. Foi repórter nas editorias de Política, Cidades e Pauta. Foi Editora de Pauta e Chefe de Reportagem. Desde 2007, atua como repórter especial com foco em matérias investigativas em diversas áreas.

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