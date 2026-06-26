Veterinário é condenado e dentista absolvida por assassinato em Vila Velha

O veterinário Thiago Oliveira do Nascimento foi condenado na tarde desta-sexta-feira (26) a uma pena de 17 anos a ser cumprida em regime fechado pelo assassinato de um morador de rua em Vila Velha. O júri popular decidiu ainda pela absolvição da dentista Gabriella Anacleto Kiefer das acusações.





Foram dois dias de julgamento. A informação é de que logo após a sessão a defesa de Thiago comunicou que irá recorrer contra a decisão.





Os advogados de Gabriela, Marcos Daniel Vasconcelos Coutinho e Ricardo Luiz de Oliveira Rocha Filho, assinalaram que a decisão foi justa.





“Ela estava presa há um ano e meio de maneira injusta. Nestes dois dias apresentamos aos jurados o depoimento das testemunhas que puderam falar sobre a sua inocência e provas técnicas que comprovam que ela não participou do crime. E o Conselho de Sentença entendeu por absolvê-la, cessando a injustiça”, pontuaram.





Quer receber as notícias publicadas pela coluna pelo WhatsApp? Então clique neste link





O crime





A vítima, um homem até hoje não identificado, tinha invadido a clínica de Gabriella, em Itapoã, Vila Velha. No local, foi alvo de um disparo e, em seguida, foi amarrada, colocada a bordo de um carro e levada para um loteamento às margens da Rua Rio Doce, em Vale Encantado. Posteriormente, foi espancada, teve pernas e mãos quebradas, e morta com tiros nas costas e na cabeça, segundo denúncia do Ministério Público do Espírito Santo (MPES).





O crime aconteceu em 29 de agosto de 2021, mas a investigação permaneceu estagnada por mais de dois anos, avançando apenas em janeiro de 2024, quando a arma, uma pistola, foi apreendida com Thiago durante a Operação Criptovet, realizada pelo MP, por intermédio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco-Central). Trata-se da investigação de chantagem praticada contra um milionário indiano.





Laudos de confronto balístico confirmaram que os projéteis retirados do corpo da vítima saíram da arma localizada com Thiago. Ele confessou o homicídio, alegando legítima defesa.



