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Vilmara Fernandes

Penas de 8 condenados por ataque e morte na Ilha do Príncipe somam 595 anos

Sentença foi lida na noite desta sexta-feira (14) após três dias de júri e um dos réus foi absolvido de todas as acusações; crime ocorreu em 2020

Publicado em 14 de Agosto de 2026 às 23:45

Públicado em 

14 ago 2026 às 23:45
Vilmara Fernandes

Colunista

Vilmara Fernandes Vilmara Fernandes
Protesto contra ataque na Ilha do Príncipe
Giovana Drumond com Adobe Firefly

Oito pessoas foram condenadas na noite desta sexta-feira (14), após três dias de júri popular, pela morte de um jovem e tentativa de assassinato contra outros dois em um ataque promovido ao bairro Ilha do Príncipe, em Vitória. As penas, somadas, chegam a  595 anos de prisão. 


O crime aconteceu em 2020, praticado por integrantes da facção criminosa Primeiro Comando de Vitória (PCV). Um dos seus líderes é Geovane Andrade Bento, o Vaninho, custodiado no presídio federal de Porto Velho, em Rondônia. A pena que ele recebeu, somada as condenações por outros crimes, alcança cerca de 370 anos.


Já o réu Jefferson Candido Serafim foi absolvido de todas as acusações. 


A sentença foi lida por volta das 23 horas pelo juiz Carlos Henrique Rios do Amaral Filho, que presidiu o Tribunal do Júri de Vitória. Confira as penas de cada condenado:


  • Geovani Andrade Bento, o Vaninho - 92 anos e 2 meses de reclusão em regime fechado e 710 dias-multa

  • Tiago Guimarães - 79 anos, 6 meses e 10 dias de reclusão em regime fechado e 710 dias-multa

  • Felipe de Souza Oliveira - 77 anos, 11 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado e 700 dias-multa

  • Thaian Silva de Almeida - 68 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado e 710 dias-multa

  • Felipe dos Santos Dantas - 58 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado e 710 dias-multa

  • Jhonatan Ribeiro da Conceição - 79 anos e 4 meses de reclusão em regime fechado e  710 dias-multa

  • Patric de Oliveira Santos - à pena de 76 anos e 2 meses de reclusão em regime fechado e 710 dias-multa

  • Lucas Depolo (advogado) - 63 anos, 4 meses e 20 dias de reclusão em regime fechado e 710 dias-multa

  • Jefferson Candido Serafim - absolvido de todas as acusações


O crime


Na madrugada do dia 29 de setembro de 2020, segundo denúncia do Ministério Público do Espírito Santo (MPES), parte dos acusados foi à Ilha do Príncipe promover o ataque a mando de Vaninho. O objetivo era atingir o grupo rival, que na ocasião era liderado por Yago Saib Bahia da Silva, o “Passarinho”.


Logo que chegaram, os criminosos passaram a atirar nas vítimas ao imaginarem que se tratavam de traficantes rivais. Um dos jovens atingidos morreu. 


O objetivo era expandir o território da facção criminosa Primeiro Comando de Vitória (PCV). Só naquele ano, em meio à pandemia, foram pelo menos três ataques. No ano anterior, outros episódios semelhantes já haviam sido registrados.


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