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Insegurança

Após tiroteios, moradores da Ilha do Príncipe relatam toque de recolher

Novo tiroteio tomou conta de bairro de Vitória e assusta moradores, que não podem nem mesmo sair de casa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 dez 2019 às 20:38

Publicado em 23 de Dezembro de 2019 às 20:38

Moradores relatam novo tiroteio na Ilha do Príncipe e alguns não puderam voltar para casa Crédito: Vitor Jubini
Um novo tiroteio tomou conta do bairro Ilha do Príncipe, em Vitória, por volta das 15h desta segunda-feira (23). Segundo relatos, homens armados estão pela região e já teria sido decretado toque de recolher. Moradores estão assustados e não podem sair de suas casas. 
O episódio deu sequência às duas noites de tiro registradas no mesmo local e que tiveram como saldo a morte de três pessoas. Segundo depoimento de moradores que entraram em contato com a reportagem, o alerta é para ninguém passar pela Ilha do Príncipe porque novos tiroteios devem ocorrer. Algumas pessoas não puderam nem mesmo voltar para casa depois do trabalho. 

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Na noite de sábado (21), quatro foram baleados e dois deles morreram: Elias Barbosa Neto, 27 anos, e Breno Rosa Guimarães, 21. Testemunhas contaram que as vítimas estavam no "Beco da Dona Elza", quando foram surpreendidas por dois assassinos, que chegaram ao local a pé. Foram ouvidos mais de 20 disparos.
De acordo com os relatos, na noite de domingo (22), bandidos encapuzados, de posse de armas longas, que, segundo moradores seriam metralhadoras, caminhavam pelas ruas do bairro, ameaçando quem estivesse olhando de janelas ou varandas. Segundo moradores, os tiros foram disparados nas imediações de um beco que fica no alto da escadaria Justiniano Paiva. Dois foram baleados, e o pintor João Alves Oliveira, de 30 anos, acabou morrendo. 

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Ao ser questionada sobre o tiroteio desta segunda-feira, a assessoria da Polícia Militar informou apenas que não registrou ocorrência na Ilha do Príncipe, sem mencionar nada sobre patrulhamento. 

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