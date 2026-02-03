Morador registra queda de raio em Muniz Freire; veja vídeo
O morador Leonardo Fiorese, da comunidade de Pouso Alto, distrito de Piaçu, em Muniz Freire, na Região do Caparaó capixaba, registrou o momento da queda de um raio (veja acima) no início da noite de segunda-feira (2). A cidade, segundo o último levantamento do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), divulgado na manhã desta terça-feira (3), foi o município que registrou o maior volume de chuva no Espírito Santo em 24 horas, com 82 milímetros.
Segundo a prefeitura, no Centro também houve a queda de muitos raios durante o temporal. Apesar da chuva forte que atingiu o município, não houve acionamento da Defesa Civil e, até o momento, não foram registradas ocorrências ou danos.