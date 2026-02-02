Órgão pede interdição imediata de casarão no Sítio Histórico de São Mateus
O risco iminente de desabamento do Casarão 18, no Sítio Histórico do Porto de São Mateus, no Norte do Espírito Santo, levou o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo (Crea-ES) a recomendar a interdição imediata do imóvel e a adoção de medidas emergenciais.
Segundo o laudo técnico, o prédio está em avançado estado de deterioração e apresenta risco de desabamento, colocando em perigo moradores, turistas e pedestres que circulam pela área.
Diante da situação, o órgão orientou a Prefeitura de São Mateus e o Ministério Público do Espírito Santo a restringirem totalmente o acesso ao imóvel, isolarem a área com tapumes, instalarem sinalização de alerta em português e inglês e realizarem escoramento emergencial para evitar o colapso da estrutura e preservar a segurança da população.