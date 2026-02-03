Home
CBN Vitória ao vivo: alerta para calor acima da média e falta de chuva no ES

No programa desta terça (3), das 9h30 às 12h, entrevistados e comentaristas debatem os principais assuntos do Espírito Santo e do mundo

Publicado em 3 de fevereiro de 2026 às 09:33

No programa CBN Vitória desta terça-feira (3), 9h30 às 12h, você acompanha o que é notícia no Espírito Santo e debate conosco os principais assuntos do dia! Confira no site e YouTube de A Gazeta, aplicativo da CBN Vitória e na frequência 92,5 FM!

Laudo técnico aponta risco iminente de desabamento do imóvel e orienta medidas emergenciais para proteger visitantes

Órgão pede interdição imediata de casarão no Sítio Histórico de São Mateus

Moradores ocuparam e causaram danos a linha férrea nesse domingo (1), em protesto pela retomada da captação de água do Rio Doce para abastecimento das cidades

Manifestações em cidades mineiras causam suspensão do trem de passageiros da Vale

