Corretora presa por morte de ciclista no ES passa por audiência de custódia

Às 13 horas desta quarta-feira (12), será realizada a audiência de custódia da corretora de imóveis Adriana Felisberto Pereira, 37 anos. Ela foi presa após ser condenada pela morte da ciclista Luísa da Silva Lopes, de 24 anos, causada por um atropelamento em 15 de abril de 2022.





A audiência, que tem o objetivo de avaliar as condições em que a prisão foi feita, será realizada no Fórum Criminal de Vitória, mas Adriana será ouvida por videoconferência.





Adriana foi presa na noite da última quinta-feira (6) em sua casa, logo após o encerramento do júri popular, e conduzida à Delegacia Regional de Vitória. Na manhã da sexta-feira (7), por volta das 7h30, passou por exames no Instituto Médico Legal (IML) da Capital e, em seguida, foi levada ao sistema prisional.





O advogado de defesa da corretora, Jamilson Monteiro dos Santos, informou que vai solicitar, durante a audiência, uma mudança na forma de cumprimento da pena. A proposta é que ela fique em prisão domiciliar, com tornozeleira eletrônica, o que a impedirá de sair de sua casa.





O argumento é de que ela tem um filho de 10 anos, foi condenada por um crime sem violência e grave ameaça, e que sofre de depressão profunda, sendo acompanhada por psiquiatra e psicólogo.





“Adriana já foi internada quatro vezes desde o acidente, faz uso de medicamentos controlados com acompanhamento médico, tudo com laudos que estão registrados no processo. Nosso pedido é que ela fique em prisão domiciliar até que o nosso recurso seja avaliado”, explica Monteiro.





A defesa já apresentou um recurso que deverá ser analisado pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES). Um dos pedidos é a anulação do júri popular por quebra do sigilo da sala secreta dos jurados.





Adriana acompanhou o julgamento de casa, por videoconferência. Quando o juiz solicitou que todos se retirassem do plenário para que os jurados pudessem tomar a decisão sobre o caso, o link para a ré ficou aberto. Desta forma, ela soube que tinha sido condenada antes da leitura da sentença.





O advogado também pleiteia que, caso o júri não seja anulado, que haja uma revisão da pena.





A condenação





O júri popular de Vitória condenou Adriana a uma pena privativa de liberdade de 28 anos e dez meses, distribuída da seguinte forma:





26 anos e dez meses de reclusão

2 anos de detenção

10 dias-multa





Foi determinada ainda a suspensão de sua habilitação pelo período de dois anos. E ela terá que pagar R$ 500 mil por danos morais, indenização que pode vir a ser ampliada em eventual ação na Justiça cível.



