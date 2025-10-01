Com nova condenação, criminoso do ES alcança 280 anos de prisão

Foi condenado na tarde desta quarta-feira (1º), Geovani Andrade Bento, mais conhecido como Vaninho, a 30 anos de prisão pelo assassinato de um outro traficante, ambos envolvidos nas disputas por território que resultaram nas noites sangrentas da Piedade, em Vitória.
Liderança de um grupo criminoso no Espírito Santo, ele já conta com punições que chega a 250 anos, total que, com a sentença desta quarta-feira (1º), alcançou 280 anos a serem cumpridos em regime fechado.
Como está detido no presídio federal de Porto Velho, em Rondônia, ele participou da sessão por videoconferência, assim como uma testemunha.
O crime ocorreu em 10 de junho de 2018. Uma série de mortes já havia ocorrido no bairro, incluindo a dos irmãos Rhuan e Damião Reis, levando medo aos moradores da Piedade.
Em meio a disputa por território, foi morto Walace de Jesus Santana, de 26 anos. A casa onde se encontrava, junto com a mãe, a avó de 93 anos, um irmão e a cunhada, foi invadida.
Walace conseguiu escapar pela janela e correu pelos becos da comunidade, mas um outro grupo de bandidos estava à espera. Ele foi atingido com diversos tiros de muitas armas diferentes.
Era considerado o braço direito de outro criminoso, tido como o “dono do morro”. Após a morte, sua família foi expulsa e teve a casa incendiada. O grupo armado exigiu a saída dos familiares das pessoas que comandavam o tráfico local, e deram um prazo de 30 dias. Nos meses que se seguiram, dezenas decidiram abandonar suas casas.
Pelo crime já foram condenados em júris realizados em agosto de 2023 e julho de 2024:
- Alan Rosário de Oliveira - 26 Anos
- Rafael Batista Lemos - 27 Anos
- Flavio Sampaio - 24 Anos
- Gean Gaia de Oliveira - 24 Anos
- Tiago da Silva - 30 Anos
- Roger Vinicius Soares Clemente - 24 Anos
