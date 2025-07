Mãe do ES aguarda há 7 anos prisão de homem condenado por matar sua filha

Há sete anos uma mãe aguarda o cumprimento do mandado de prisão contra o homem que matou sua filha. Fernanda Costabeber foi agredida e morta a tiros quando chegava em casa após a faculdade. Seu ex-companheiro, Girley Gomes de Araújo, não aceitava o fim do relacionamento. Foragido, ele não compareceu ao júri popular, onde foi condenado a 24 anos de prisão. Para Arlete Costabeber Silva, mãe da jovem que cursava Psicologia, a sensação ainda é de impunidade. “Todo dia penso na minha filha, morta por vingança, de uma forma tão cruel. E a gente não pode fazer nada. Ele foi condenado, mas continua livre”, desabafa.

O crime aconteceu no dia 17 de agosto de 2017. Era por volta das 22 horas quando Fernanda chegou em sua casa, no bairro Paraíso, em Cachoeiro de Itapemirim, Sul do Estado. Ela foi surpreendida pelo assassino, o ex-companheiro, na garagem.

O júri popular foi realizado em abril de 2022 sem a presença dele. A sentença informa que ele foi condenado pelo feminicídio de Fernanda, por ela ter se recusado a pagar suas dívidas com a compra de drogas. Ele também não aceitava o fim do relacionamento.

A mãe, que reside no interior da cidade de Castelo, Sul do Estado, relata que a filha era o seu apoio e que a espera por uma solução para o caso vem fazendo com que perca as esperanças.