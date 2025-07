Presa no ES advogada acusada de participar de assalto milionário

Foi presa em um sítio, na zona rural de Nova Venécia, Noroeste do Espírito Santo, uma advogada considerada foragida e que é acusada de participar de assalto milionário em um apartamento na Praia da Costa, em Vila Velha. Investigações apontaram ainda um suposto envolvimento dela com tráfico de drogas, comércio ilegal de armas, lavagem de dinheiro e segurança privada clandestina armada na região de Viana e Cariacica.

Josileide Neiman Sales foi localizada em uma operação conjunta realizada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Espírito Santo (Ficco-ES) e pelo serviço de inteligência da Polícia Militar do Espírito Santo. Ela era uma das pessoas investigadas pela Operação Selati, realizada no mês de maio, com objetivo de combater uma organização criminosa com atuação em Viana, Cariacica, e nos presídios capixabas.