Tiroteios em Vitória: famílias já pedem para deixar a Piedade, diz instituto

Famílias já pedem para sair do Morro da Piedade, diz Instituto Raiz Crédito: Fernando Madeira

Em nota divulgada nesta terça-feira, o Instituto aponta que os tiroteios e as disputas entre facções criminosas rivais traz a lembrança do medo que ficou instaurado em 2018.

Naquele ano, o acirramento da guerra do tráfico de drogas no Morro da Piedade fez com que 32 casas abandonadas e 93 pessoas deixaram o bairro. A área conhecida como "Seu Queiroz", no alto do morro, foi a que sofreu o maior impacto, com 90% dos moradores deixando as residências.

Casas abandonadas eram usadas por traficantes de drogas para controlar movimentação no morro da Piedade Crédito: Fernando Madeira

Conforme o Instituto, o cenário de terror vivido naquele período está se repetindo, com famílias já pedindo ajuda para deixar o bairro. Ainda cita a falta de efetividade das políticas públicas, relembrando a instalação da base da Polícia Militar no bairro e questionando os resultados trazidos pela presença da polícia na região.

O Instituto ainda afirma que vai acionar a Prefeitura de Vitória, o governo do Estado e a Secretaria Estadual de Segurança Pública (Sesp) para pedir ações de proteção à comunidade.

VEJA NA ÍNTEGRA A NOTA DO INSITUTO

Os tiros que invadiram novamente os morros do Centro de Vitória pela segunda noite seguida, faz com que a situação desastrosa de 2018 volte aos pensamentos dos moradores das comunidades e gera mais medo e terror em quem vive por aqui. Em 2018, metade dos moradores da Piedade e de outras comunidades deixaram suas casas com medo. Esse cenário volta a se repetir, possuímos uma lista com mais famílias pedindo ajuda para deixar o local.

Estamos sem a efetividade das políticas públicas, especialmente os demandados pela comunidade através do Plano de Ação 15. As famílias a noite toda acordada, crianças chorando, se escondendo embaixo da cama e esses ataques ocorrendo a madrugada toda.

Foram tiros, efeitos de bomba, gritos e invasões de casas registradas nesta madrugada.

Fica a pergunta de todos: quem protege os cidadãos que vivem nestas comunidades? Quais as medidas que são adotadas para esta proteção? Porque a Base da Polícia Militar não faz mais as rondas diurnas e noturnas na comunidade? Quais são os resultados do trabalho dessa Base? Essas são as perguntas iniciais, de outras várias que temos.

No último final de semana tivemos vários momentos de alegria e confraternização entre as comunidades, como torneio, festa nas escolas e nas comunidades fazendo todos circularem entre os bairros, e lamentavelmente essa situação acontecendo.

Nos juntamos às inquietações dos moradores e das comunidades e vamos ainda hoje acionar a Prefeitura de Vitória, o Governo do Estado e a Secretaria Estadual de Segurança Pública para respostas e ações protetivas e sociais para todos deste território.

TIROTEIOS ASSUSTAM MORADORES

De acordo com apuração da repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, os disparos que tiraram o sono e geraram pavor em moradores foram em razão de um confronto entre facções criminosas rivais, que dominam o tráfico de drogas em diferentes comunidades da Grande Vitória.

Traficantes das comunidades do Romão e do Alagoano teriam invadido as comunidades do Moscoso e do Cabral e promoveram um ataque, disparando várias vezes contra os rivais. Até o momento, não há registro de vítimas. Daniela Carla esteve no Cabral, na manhã desta terça-feira e foi ameaçada por um homem, que a obrigou a sair do local.

Raí Vitor Rosa dos Santos foi morto a tiros em Vitória Crédito: Paulo Cordeiro

Moradores disseram ter ouvido mais de 100 tiros e várias marcas ficaram nas paredes. Testemunhas contaram que Raí foi perseguido e baleado por cinco homens armados que chegaram ao bairro em um carro.

O adolescente também foi baleado, mas conseguiu correr até o Destacamento da Polícia Militar (DPM), na Vila Rubim para pedir ajuda. Ele foi socorrido por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado para um hospital da região.

Vídeos enviados à reportagem de A Gazeta mostram os tiroteios que aconteceram entre esta segunda-feira e a terça-feira. É possível ouvir vários disparos de armas de diferentes calibres, além de barulhos similares a explosões. Assista:

Segundo um morador, que vive perto da região, os tiros começaram por volta de 1 hora da madrugada desta terça-feira e terminaram às 3h. Ainda conforme o relato do morador, que reside na área desde criança, ele nunca tinha ouvido tantos tiros como nesta madrugada.

Ele fez um registro do tiroteio, próximo ao Centro de Vitória. Veja:

GUARDA MUNICIPAL FOI ACIONADA

Em entrevista ao repórter João Brito, da TV Gazeta, o comandante Fábio Ribeiro, da Guarda Municipal, explicou que a corporação foi acionada por conta dos tiroteios e foi até a região onde foram registrados disparos.

"No momento dos disparos, foram acionadas nossas viaturas e elas deram apoio. Foram diversos chamados na região da Fonte Grande, nossas viaturas prosseguiram ao local, mas não foi feita nenhuma detenção", disse.

Ainda segundo o comandante, a Guarda Municipal ainda está apurando a motivação para os tiroteios.

RELATOS NAS REDES SOCIAIS

Nas redes sociais, registros da guerra do tráfico de drogas. Internautas publicaram relatos de medo e compartilharam vídeos que mostram trocas de tiros com mais de 40 segundos de duração. Veja abaixo:

Muitos tiros no centro de Vitória, região do Parque Moscoso, agora há pouco. pic.twitter.com/sqiUdGR0UO — Léo Pinto ? (@velocirapinto) July 19, 2022

Vcs ouviram tiro muito tiro de metralhadora essa manhã (moradores da centro etc) ou eu tava sonhando? — Lízia The Moin (@vemquetapouco) July 18, 2022

5 minutos de muitos tiros sendo ouvidos aqui no Centro de Vitória, pelo segundo dia seguido. Tiros de armas aparentemente automáticas (em uma sequência rápida) e outras mais espaçadas. Mais de 50 tiros e barulhos de explosões. Ainda que seja distante, estranha a sensação — Rafael Silva (@rafaelfreit) July 19, 2022

Um outro internauta mostrou que teve a casa atingida por um disparo na madrugada desta terça-feira. A foto compartilhada mostra o buraco criado pela bala na janela da residência.