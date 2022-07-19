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Noite de terror: tiroteios assustam moradores de Vitória; veja vídeos

Confrontos armados foram registrados nas comunidades de Piedade, Alagoano, Moscoso e Cabral entre a noite desta segunda (18) e a madrugada desta terça (19)
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

19 jul 2022 às 08:01

Publicado em 19 de Julho de 2022 às 08:01

Tiroteios assustaram moradores de vários bairros de Vitória entre a noite desta segunda e a madrugada desta terça
Tiroteios assustaram moradores de vários bairros de Vitória entre a noite desta segunda e a madrugada desta terça Crédito: Reprodução/Leitor de A Gazeta
Intensos tiroteios deixaram moradores de bairros de Vitória assustados entre a noite desta segunda-feira (18) e a madrugada desta terça-feira (19). Os confrontos armados foram registrados em quatro comunidades da região central da Capital: Piedade, Alagoano, Moscoso e Cabral, deixando aterrorizados também quem mora em bairros no entorno.
De acordo com apuração da repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, os disparos que tiraram o sono e geraram pavor em moradores foram em razão de um confronto entre facções criminosas rivais, que dominam o tráfico de drogas em diferentes comunidades da Grande Vitória.

AMEAÇAS

Traficantes das comunidades do Romão e do Alagoano teriam invadido as comunidades do Moscoso e do Cabral e promoveram um ataque, disparando várias vezes contra os rivais. Até o momento, não há registro de vítimas. Daniela Carla esteve no Cabral, na manhã desta terça-feira e foi ameaçada por um homem, que a obrigou a sair do local.
Equipe de reportagem da TV Gazeta foi ameaçada por homem armado
Equipe de reportagem da TV Gazeta foi ameaçada por um homem Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Os relatos de tiros na região vêm desde o domingo (17), de acordo com moradores e poderia estar relacionado com dois assassinatos registrados em Vitória. Um deles aconteceu na Ilha do Príncipe, onde um ataque a tiros deixou um jovem de 18 anos, identificado como Raí Vitor Rosa dos Santos, morto, e um adolescente de 17 anos ferido.
Raí Vitor Rosa dos Santos foi morto a tiros em Vitória.
Raí Vitor Rosa dos Santos foi morto a tiros em Vitória Crédito: Paulo Cordeiro
Moradores disseram ter ouvido mais de 100 tiros e várias marcas ficaram nas paredes. Testemunhas contaram que Raí foi perseguido e baleado por cinco homens armados que chegaram ao bairro em um carro.
O adolescente também foi baleado, mas conseguiu correr até o Destacamento da Polícia Militar (DPM), na Vila Rubim para pedir ajuda. Ele foi socorrido por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado para um hospital da região.
Vídeos enviados à reportagem de A Gazeta mostram os tiroteios. É possível ouvir vários disparos de armas de diferentes calibres, além de barulhos similares a explosões. Assista:
Segundo um morador, que vive perto da região, os tiros começaram por volta de 1 hora da madrugada desta terça-feira e terminaram às 3h. Ainda conforme o relato do morador, que reside na área desde criança, ele nunca tinha ouvido tantos tiros como nesta madrugada.
Ele fez um registro do tiroteio, próximo ao Centro de Vitória. Veja:

GUARDA MUNICIPAL FOI ACIONADA

Em entrevista ao repórter João Brito, da TV Gazeta, o comandante Fábio Ribeiro, da Guarda Municipal, explicou que a corporação foi acionada por conta dos tiroteios e foi até a região onde foram registrados disparos.
"No momento dos disparos, foram acionadas nossas viaturas e elas deram apoio. Foram diversos chamados na região da Fonte Grande, nossas viaturas prosseguiram ao local, mas não foi feita nenhuma detenção", disse.
Ainda segundo o comandante, a Guarda Municipal ainda está apurando a motivação para os tiroteios.

RELATOS NAS REDES SOCIAIS

Nas redes sociais, registros da guerra do tráfico de drogas. Internautas publicaram relatos de medo e compartilharam vídeos que mostram trocas de tiros com mais de 40 segundos de duração. Veja abaixo:  
Um outro internauta mostrou que teve a casa atingida por um disparo na madrugada desta terça-feira. A foto compartilhada mostra o buraco criado pela bala na janela da residência. 

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