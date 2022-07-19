Noite de terror: tiroteios assustam moradores de Vitória; veja vídeos

Tiroteios assustaram moradores de vários bairros de Vitória entre a noite desta segunda e a madrugada desta terça Crédito: Reprodução/Leitor de A Gazeta

Intensos tiroteios deixaram moradores de bairros de Vitória assustados entre a noite desta segunda-feira (18) e a madrugada desta terça-feira (19). Os confrontos armados foram registrados em quatro comunidades da região central da Capital: Piedade, Alagoano, Moscoso e Cabral, deixando aterrorizados também quem mora em bairros no entorno.

De acordo com apuração da repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, os disparos que tiraram o sono e geraram pavor em moradores foram em razão de um confronto entre facções criminosas rivais, que dominam o tráfico de drogas em diferentes comunidades da Grande Vitória.

AMEAÇAS

Traficantes das comunidades do Romão e do Alagoano teriam invadido as comunidades do Moscoso e do Cabral e promoveram um ataque, disparando várias vezes contra os rivais. Até o momento, não há registro de vítimas. Daniela Carla esteve no Cabral, na manhã desta terça-feira e foi ameaçada por um homem, que a obrigou a sair do local.

Equipe de reportagem da TV Gazeta foi ameaçada por um homem Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Raí Vitor Rosa dos Santos foi morto a tiros em Vitória Crédito: Paulo Cordeiro

Moradores disseram ter ouvido mais de 100 tiros e várias marcas ficaram nas paredes. Testemunhas contaram que Raí foi perseguido e baleado por cinco homens armados que chegaram ao bairro em um carro.

O adolescente também foi baleado, mas conseguiu correr até o Destacamento da Polícia Militar (DPM), na Vila Rubim para pedir ajuda. Ele foi socorrido por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado para um hospital da região.

Vídeos enviados à reportagem de A Gazeta mostram os tiroteios. É possível ouvir vários disparos de armas de diferentes calibres, além de barulhos similares a explosões. Assista:

Segundo um morador, que vive perto da região, os tiros começaram por volta de 1 hora da madrugada desta terça-feira e terminaram às 3h. Ainda conforme o relato do morador, que reside na área desde criança, ele nunca tinha ouvido tantos tiros como nesta madrugada.

Ele fez um registro do tiroteio, próximo ao Centro de Vitória. Veja:

GUARDA MUNICIPAL FOI ACIONADA

Em entrevista ao repórter João Brito, da TV Gazeta, o comandante Fábio Ribeiro, da Guarda Municipal, explicou que a corporação foi acionada por conta dos tiroteios e foi até a região onde foram registrados disparos.

"No momento dos disparos, foram acionadas nossas viaturas e elas deram apoio. Foram diversos chamados na região da Fonte Grande, nossas viaturas prosseguiram ao local, mas não foi feita nenhuma detenção", disse.

Ainda segundo o comandante, a Guarda Municipal ainda está apurando a motivação para os tiroteios.

RELATOS NAS REDES SOCIAIS

Nas redes sociais, registros da guerra do tráfico de drogas. Internautas publicaram relatos de medo e compartilharam vídeos que mostram trocas de tiros com mais de 40 segundos de duração. Veja abaixo:

Muitos tiros no centro de Vitória, região do Parque Moscoso, agora há pouco. pic.twitter.com/sqiUdGR0UO — Léo Pinto ? (@velocirapinto) July 19, 2022

Vcs ouviram tiro muito tiro de metralhadora essa manhã (moradores da centro etc) ou eu tava sonhando? — Lízia The Moin (@vemquetapouco) July 18, 2022

5 minutos de muitos tiros sendo ouvidos aqui no Centro de Vitória, pelo segundo dia seguido. Tiros de armas aparentemente automáticas (em uma sequência rápida) e outras mais espaçadas. Mais de 50 tiros e barulhos de explosões. Ainda que seja distante, estranha a sensação — Rafael Silva (@rafaelfreit) July 19, 2022

Um outro internauta mostrou que teve a casa atingida por um disparo na madrugada desta terça-feira. A foto compartilhada mostra o buraco criado pela bala na janela da residência.