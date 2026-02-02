Mulheres vítimas de violência terão apoio especializado em Anchieta

As mulheres vítimas de violência terão atendimento especializado na Delegacia de Anchieta , no litoral Sul do Espírito Santo. Inaugurado no fim de janeiro, o Núcleo Especializado de Atendimento à Mulher (Neam) oferece atendimento acolhedor para quem sofre com a violência doméstica e familiar.

O espaço conta com profissionais preparados para orientar, encaminhar os casos e trabalhar em conjunto com a rede de proteção, além de ajudar na apuração dos crimes e na prevenção de novas ocorrências, segundo a Polícia Civil.