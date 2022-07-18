Ataque a tiros termina com jovem morto e adolescente baleado em Vitória

Um ataque a tiros deixou um jovem de 18 anos, identificado como Raí Vitor Rosa dos Santos, morto, e um adolescente de 17 anos ferido, na tarde deste domingo (17), na Ilha do Príncipe, em Vitória. O crime aconteceu por volta de 17h30, na escadaria perto da Igreja Católica.
Moradores disseram ter ouvido mais de 100 tiros e várias marcas ficaram nas paredes.
Testemunhas contaram que Raí foi perseguido e baleado por cinco homens armados que chegaram ao bairro em um carro. O adolescente também foi baleado, mas conseguiu correr até o Destacamento da Polícia Militar (DPM), na Vila Rubim para pedir ajuda.
Ele foi socorrido por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado para um hospital da região.
Segundo a Polícia Militar, a região onde aconteceu o crime é conhecida por ser um ponto de venda de drogas no bairro. A perícia da Polícia Civil esteve no local e recolheu várias cápsulas de balas.
O corpo de Raí foi encaminhado ao Departamento Médico Legal (DML) de Vitória. Nenhum suspeito foi preso.
*Com informações do g1 ES e TV Gazeta.