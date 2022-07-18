Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Em Morada da Barra

Menino esconde vizinha dentro de casa para protegê-la do marido em Vila Velha

A vítima e os filhos contaram com a ajuda de uma criança de 11 anos. Eles ficaram escondidos enquanto o marido ameaçava a mulher no bairro Morada da Barra
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 jul 2022 às 07:36

Publicado em 18 de Julho de 2022 às 07:36

Rua onde mulher foi agredida pelo marido no bairro Morada da barra, em Vila Velha.
Rua onde mulher foi agredida pelo marido no bairro Morada da barra, em Vila Velha. Crédito: Fernando Estevão
Um menino de 11 anos escondeu a vizinha e os filhos dela, dentro da casa onde mora com a família, para ajudar a mulher a fugir das agressões do marido. O caso aconteceu neste sábado (16), em Morada da Barra, Vila Velha, na Grande Vitória.
Menino esconde vizinha dentro de casa para protegê-la do marido em Vila Velha
A mãe do menino, que pediu para não ser identificada, contou que, quando chegou em casa, se deparou com a mulher e as crianças com muito medo e chorando.
"Meu filho colocou ela pra dentro e trancou o portão pra ele [o marido da mulher] não entrar. Me senti impotente quando cheguei e vi toda a situação ali, ela com as crianças. Ficou escondida o tempo todo e ele lá dentro gritando e falando que ia pegar ela, que isso não ia ficar assim. Sempre falei com ela que, se homem agride uma vez, vai agredir a segunda até matar. Homem quando bate uma vez e ameaça o caso é bem sério", disse a vizinha".
A vítima contou que se relacionava com o homem há um ano e meio e as agressões começaram há três meses, depois que eles saíram da casa dos pais dela. Segundo ela, durante o final de semana, o homem agrediu não só ela, mas também a filha deles, uma bebê de seis meses.
A vizinha contou que o suspeito ainda foi defendido por alguns amigos que alegaram que ele é trabalhador. "Alegaram que ele é um cara trabalhador, mas isso não justifica triscar o dedo em mulher nenhuma, ainda mais na frente das crianças", disse a vizinha.
O nome do suspeito não foi divulgado. Ele não foi preso até o momento.
Procurada pela TV Gazeta neste domingo, a Polícia Civil informou que não tinha mais detalhes sobre a ocorrência porque ela não foi localizada no plantão vigente.
*Com informações de Any Cometti, do g1 ES e TV Gazeta.

Veja Também

Carreta invade contramão e tomba na BR 262, em Marechal Floriano

Paraguaia de roubo a apartamento em Vitória já foi presa no RJ pelo mesmo crime

Educação midiática nas escolas fecha o cerco contra fake news desde cedo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Grande Vitória Polícia Civil Vila Velha Violência Contra a Mulher
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Começa o show do Guns N' Roses em Cariacica
Guns N' Roses faz show histórico no ES; veja detalhes
Imagem BBC Brasil
As 10 melhores séries de TV de 2026 até agora, segundo críticos da BBC
Imagem de destaque
Rio Branco cede empate e segue sem vencer na Série D do Brasileirão

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados