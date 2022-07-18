Rua onde mulher foi agredida pelo marido no bairro Morada da barra, em Vila Velha. Crédito: Fernando Estevão

Um menino de 11 anos escondeu a vizinha e os filhos dela, dentro da casa onde mora com a família, para ajudar a mulher a fugir das agressões do marido. O caso aconteceu neste sábado (16), em Morada da Barra, Vila Velha , na Grande Vitória

Your browser does not support the audio element. Menino esconde vizinha dentro de casa para protegê-la do marido em Vila Velha

A mãe do menino, que pediu para não ser identificada, contou que, quando chegou em casa, se deparou com a mulher e as crianças com muito medo e chorando.

"Meu filho colocou ela pra dentro e trancou o portão pra ele [o marido da mulher] não entrar. Me senti impotente quando cheguei e vi toda a situação ali, ela com as crianças. Ficou escondida o tempo todo e ele lá dentro gritando e falando que ia pegar ela, que isso não ia ficar assim. Sempre falei com ela que, se homem agride uma vez, vai agredir a segunda até matar. Homem quando bate uma vez e ameaça o caso é bem sério", disse a vizinha".

A vítima contou que se relacionava com o homem há um ano e meio e as agressões começaram há três meses, depois que eles saíram da casa dos pais dela. Segundo ela, durante o final de semana, o homem agrediu não só ela, mas também a filha deles, uma bebê de seis meses.

A vizinha contou que o suspeito ainda foi defendido por alguns amigos que alegaram que ele é trabalhador. "Alegaram que ele é um cara trabalhador, mas isso não justifica triscar o dedo em mulher nenhuma, ainda mais na frente das crianças", disse a vizinha.

O nome do suspeito não foi divulgado. Ele não foi preso até o momento.

TV Gazeta neste domingo, a Procurada pelaneste domingo, a Polícia Civil informou que não tinha mais detalhes sobre a ocorrência porque ela não foi localizada no plantão vigente.