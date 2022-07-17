Carreta invade contramão e tomba na BR 262, em Marechal Floriano

Uma carreta invadiu a contramão e tombou no acostamento, perto do quilômetro 65 da BR 262, em Marechal Floriano, na Região Serrana do Espírito Santo, na tarde deste domingo (17). Apesar do acidente, a rodovia não precisou ser interditada e o motorista sofreu apenas ferimentos leves.
Por volta das 18h20, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que a corporação foi acionada e os agentes estavam se deslocando para atender a ocorrência. Às 19h45, a corporação informou que a carreta continuava na pista e que fez a sinalização do local, sem necessidade de interditar a rodovia. O motorista do veículo sofreu escoriações e não houve a necessidade de internação hospitalar. A identidade dele não foi divulgada.
A PRF recomenda atenção aos motoristas que passam pelo trecho.