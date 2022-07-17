Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Região Serrana

Carreta invade contramão e tomba na BR 262, em Marechal Floriano

Acidente ocorreu na tarde deste domingo (17), perto do quilômetro 65. Veículo tombou e ocupou parte do acostamento, mas rodovia não precisou ser interditada; motorista teve ferimentos leves
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

17 jul 2022 às 18:30

Publicado em 17 de Julho de 2022 às 18:30

Carreta ficou tombada na BR 262, em Marechal Floriano Crédito: Daniel Pasti
Uma carreta invadiu a contramão e tombou no acostamento, perto do quilômetro 65 da BR 262, em Marechal Floriano, na Região Serrana do Espírito Santo, na tarde deste domingo (17). Apesar do acidente, a rodovia não precisou ser interditada e o motorista sofreu apenas ferimentos leves. 
Por volta das 18h20, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que a corporação foi acionada e os agentes estavam se deslocando para atender a ocorrência. Às 19h45, a corporação informou que a carreta continuava na pista e que fez a sinalização do local, sem necessidade de interditar a rodovia. O motorista do veículo sofreu escoriações e não houve a necessidade de internação hospitalar. A identidade dele não foi divulgada.
A PRF recomenda atenção aos motoristas que passam pelo trecho.

Veja Também

Mulher morre em acidente de carro no interior de Marataízes

Dois jovens morrem em acidente entre motos em Itapemirim

Acidente entre carros e carreta causa interdição na Rodovia do Contorno

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente BR 262 Região Serrana
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Panqueca de carne moída: confira receita fácil para o dia a dia
Panqueca de carne moída: confira receita fácil para o dia a dia
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 12/04/2026
Imagem BBC Brasil
Quem é o ex-aliado de Orbán que pode tirar premiê da Hungria do poder após 16 anos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados