Dois jovens morrem em acidente entre motos em Itapemirim

Dois jovens morreram na noite de sábado (16) em um acidente na altura da localidade Paineiras, em Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Carlos Eduardo Almeida Mollino, 21 anos, e Thiago de Souza Brandão, de 28 anos, estavam em duas motocicletas que bateram de frente. Com o forte impacto, eles faleceram ainda no local da colisão.
Segundo o registro da Polícia Militar, o acidente aconteceu na Rua Mineira, que liga a Usina Paineiras à Rodovia ES 490. Carlos Eduardo pilotava uma Honda CG 150. A moto de Thiago de Souza Brandão não teve o modelo detalhado pela PM.
Antes da chegada dos militares, ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e de um hospital de Itapemirim chegaram a ser acionadas e foram ao local, porém as vítimas não resistiram aos ferimentos.
Ainda segundo o registro policial, a motocicleta Honda CG 150 estava com licenciamento em atraso e foi removida para o pátio credenciado do Detran. A outra motocicleta envolvida estava com o licenciamento em dia e foi liberada para o pai da vítima, que foi até o local.
Os corpos foram encaminhados ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.