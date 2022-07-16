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Fatalidade

Morte de jovem goleiro após acidente de moto comove cidade no Sul do ES

Jean Carlos Miguel Gonçalves, mais conhecido como "Pachola", perdeu o controle da moto e bateu contra um caminhão nesta sexta-feira (15)

Publicado em 

16 jul 2022 às 15:30

Publicado em 16 de Julho de 2022 às 15:30

O município de Alegre, na região do Caparaó capixaba, está em luto pela morte de Jean Carlos Miguel Gonçalves, de 25 anos, mais conhecido como "Pachola". O jovem, que era goleiro do time de jogadores amadores da cidade, se envolveu em um grave acidente na noite desta sexta-feira (15).
Segundo testemunhas, o fato aconteceu por volta das 21h15, no distrito de Anutiba. Eles afirmam que Jean Carlos atropelou um cachorro, o que fez com que perdesse o controle da própria moto. Em seguida, o goleiro invadiu a contramão e acabou batendo nas rodas de um caminhão.
Jean Carlos Miguel Gonçalves, 25 anos, morreu após perder controle da moto
Jean Carlos Miguel Gonçalves, 25 anos, morreu após perder controle da moto Crédito: Reprodução
A Polícia Militar foi ao local e já encontrou o goleiro sem vida, com ferimentos na cabeça. O caminhão em que o motociclista bateu carregava chapas de granito. O veículo não foi identificado e não permaneceu no local.
A perícia da Polícia Civil esteve no local do acidente e encaminhou o corpo da vítima para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

COMOÇÃO

Após a tragédia, muitas homenagens foram feitas nas redes sociais. Em 2022, Pachola atuou como goleiro titular da Seleção de Alegre na Copa Sesport de Futebol Amador do Espírito Santo. A final do campeonato aconteceu no dia 2 de julho, e o time alegrense goleou o de São Mateus por 4 a 0.
A Prefeitura de Alegre emitiu uma nota pelas próprias redes sociais, lamentando o ocorrido e alegando que o goleiro, "com maestria", tornou-se um dos principais destaques da partida (veja abaixo).
"Sempre passando muita tranquilidade, amor no que faz e sempre com um sorriso no rosto, Jean nos deixa memórias de muitos momentos felizes. Um alegrense que sempre será lembrado por todos!", afirmou a postagem.

SECRETARIA DE ESPORTES LAMENTA MORTE DE GOLEIRO

A Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport) lamenta profundamente a morte de Jean Carlos Miguel Gonçalves, conhecido como Pachola.
Goleiro titular da Seleção de Alegre na Copa Sesport, Pachola foi um dos principais nomes da equipe, que levou o título da competição.
A Sesport deseja muita força para a família, amigos e companheiros de equipe de Jean.
Com informações de Maria Luiza Silva, da TV Gazeta Norte

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