Morte de jovem goleiro após acidente de moto comove cidade no Sul do ES

O município de Alegre , na região do Caparaó capixaba, está em luto pela morte de Jean Carlos Miguel Gonçalves, de 25 anos, mais conhecido como "Pachola". O jovem, que era goleiro do time de jogadores amadores da cidade, se envolveu em um grave acidente na noite desta sexta-feira (15).

Segundo testemunhas, o fato aconteceu por volta das 21h15, no distrito de Anutiba. Eles afirmam que Jean Carlos atropelou um cachorro, o que fez com que perdesse o controle da própria moto. Em seguida, o goleiro invadiu a contramão e acabou batendo nas rodas de um caminhão.

Jean Carlos Miguel Gonçalves, 25 anos, morreu após perder controle da moto Crédito: Reprodução

A Polícia Militar foi ao local e já encontrou o goleiro sem vida, com ferimentos na cabeça. O caminhão em que o motociclista bateu carregava chapas de granito. O veículo não foi identificado e não permaneceu no local.

A perícia da Polícia Civil esteve no local do acidente e encaminhou o corpo da vítima para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

COMOÇÃO

Após a tragédia, muitas homenagens foram feitas nas redes sociais. Em 2022, Pachola atuou como goleiro titular da Seleção de Alegre na Copa Sesport de Futebol Amador do Espírito Santo. A final do campeonato aconteceu no dia 2 de julho, e o time alegrense goleou o de São Mateus por 4 a 0.

A Prefeitura de Alegre emitiu uma nota pelas próprias redes sociais, lamentando o ocorrido e alegando que o goleiro, "com maestria", tornou-se um dos principais destaques da partida (veja abaixo).

"Sempre passando muita tranquilidade, amor no que faz e sempre com um sorriso no rosto, Jean nos deixa memórias de muitos momentos felizes. Um alegrense que sempre será lembrado por todos!", afirmou a postagem.

SECRETARIA DE ESPORTES LAMENTA MORTE DE GOLEIRO

A Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport) lamenta profundamente a morte de Jean Carlos Miguel Gonçalves, conhecido como Pachola.

Goleiro titular da Seleção de Alegre na Copa Sesport, Pachola foi um dos principais nomes da equipe, que levou o título da competição.

A Sesport deseja muita força para a família, amigos e companheiros de equipe de Jean.