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Tensão e correria

Adolescente é baleada em confusão no fim de festa julina em Cariacica; veja o vídeo

O festejo ocorria na praça do bairro Santo Antônio, e a polícia utilizou bombas de feito moral para dispersar um grupo que ouvia som alto. Um Honda Civic avançou nos militares, que revidaram com os disparos; a menor foi atingida no joelho
Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

16 jul 2022 às 11:34

Publicado em 16 de Julho de 2022 às 11:34

Cariacica
A festa foi realizada na praça do bairro Santo Antônio, em Cariacica e terminou com uma adolescente baleada no joelho Crédito: Carol Monteiro/TV Gazeta
Uma adolescente de 14 anos acabou baleada no joelho direito durante uma confusão ocorrida no fim de uma festa julina realizada na pracinha do bairro Santo Antônio, em Cariacica, entre o fim da noite desta sexta-feira (15) e o começo da madrugada deste sábado (16).
Adolescente é baleada em confusão no fim de festa julina em Cariacica
De acordo com informações apuradas no local pela reportagem da TV Gazeta, os festejos ocorreram normalmente, sendo que a festa era realizada com a autorização da prefeitura. Já com a mesma caminhando para o final, um grupo de pessoas colocou música em volume alto em carros de som.
Neste momento, segundo consta no boletim registrado do caso, policiais se aproximaram do local onde o grupo estava na tentativa de encerrar com a aglomeração, porém não foram obedecidos.
Na sequência, os militares teriam sido hostilizados e houve a utilização de bombas de efeito moral, além de balas de borracha para dispersá-los. Vídeos encaminhados à reportagem mostram a ação da polícia e a "nuvem branca" de gás lacrimogêneo que se formou nas imediações da praça. É possível ver pessoas correndo para se protegerem.

CARRO EM ALTA VELOCIDADE E TIROS

Com a situação tensa, os militares pediram reforço e mais viaturas foram para a pracinha de Santo Antônio. Quando a confusão parecia controlada, um Honda Civic em alta velocidade foi em direção aos policiais que estavam na rua. Foi dada ordem de parada, mas o veículo prosseguiu.
Na ocorrência, consta que um dos policiais sacou uma pistola e efetuou dois disparos para conter o carro. Duas pessoas estavam no veículo, sendo que o condutor foi identificado como Maycon Gomes Ramos, de 26 anos. Um desses tiros teria acertado a adolescente no joelho.
Cariacica
A adolescente foi atingida por um disparo no joelho e foi levada ao Hospital Antônio Bezerra de Faria, em Vila Velha Crédito: Divulgação
Logo depois, a irmã da menor atingida compareceu ao local informando que a familiar havia sido ferida e o Samu foi acionado. A jovem de 14 anos foi levada de ambulância para o Hospital Antônio Bezerra, em Vila Velha, após receber os primeiros socorros. Ela precisou passar por uma cirurgia.

SEM CLIMA

Segundo a organização da festa, a estrutura permaneceu toda montada, pois ela também ocorreria na noite deste sábado. Entretanto, os próprio moradores não sabem se a mesma prosseguirá devido ao incidente.
Em resposta, a Polícia Militar, em nota, informou que na madrugada deste sábado (16) a PM foi acionada para verificar uma ocorrência de festa clandestina que estaria ocorrendo no bairro Santo Antônio, em Cariacica.
Guarnições da 16ª Companhia Independente prosseguiram para o local, onde foi constatado que, anteriormente, havia ocorrido na região uma festa julina autorizada, porém esse evento havia sido encerrado à meia-noite. No entanto, em seguida, havia se iniciado uma festa clandestina com diversos carros de som, inclusive uma "carretinha", com barulho extremamente alto causando a perturbação do sossego dos moradores do local.
Durante a tentativa de intervenção do evento, onde foi constatado diversos delitos, as equipes foram hostilizadas com arremessos de objetos, que causaram danos às viaturas, se fazendo necessário o uso de equipamentos não letais para dispersão das pessoas. Ainda assim, um indivíduo lançou um carro na direção de um policial com claro objetivo de atropelá-lo. Diante do iminente risco foram realizados disparos de arma de fogo para cessar a agressão do homem, que foi detido.
Posteriormente, foi verificado que um dos disparos efetuado em direção à roda do veículo teria ricocheteado e atingido a perna de uma adolescente, que foi socorrida pelo Samu.
Sem detalhar a ocorrência, a assessoria da Polícia Civil informou que o conduzindo assinou Termo Circunstanciado pelo crime de resistência e foi liberado após assumir o compromisso de comparecer em juízo.
Com informações de Carol Monteiro, da TV Gazeta

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