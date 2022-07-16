Adolescente é baleada em confusão no fim de festa julina em Cariacica; veja o vídeo

A festa foi realizada na praça do bairro Santo Antônio, em Cariacica e terminou com uma adolescente baleada no joelho Crédito: Carol Monteiro/TV Gazeta

Uma adolescente de 14 anos acabou baleada no joelho direito durante uma confusão ocorrida no fim de uma festa julina realizada na pracinha do bairro Santo Antônio, em Cariacica , entre o fim da noite desta sexta-feira (15) e o começo da madrugada deste sábado (16).

Your browser does not support the audio element. Adolescente é baleada em confusão no fim de festa julina em Cariacica

De acordo com informações apuradas no local pela reportagem da TV Gazeta, os festejos ocorreram normalmente, sendo que a festa era realizada com a autorização da prefeitura. Já com a mesma caminhando para o final, um grupo de pessoas colocou música em volume alto em carros de som.

Neste momento, segundo consta no boletim registrado do caso, policiais se aproximaram do local onde o grupo estava na tentativa de encerrar com a aglomeração, porém não foram obedecidos.

Na sequência, os militares teriam sido hostilizados e houve a utilização de bombas de efeito moral, além de balas de borracha para dispersá-los. Vídeos encaminhados à reportagem mostram a ação da polícia e a "nuvem branca" de gás lacrimogêneo que se formou nas imediações da praça. É possível ver pessoas correndo para se protegerem.

CARRO EM ALTA VELOCIDADE E TIROS

Com a situação tensa, os militares pediram reforço e mais viaturas foram para a pracinha de Santo Antônio. Quando a confusão parecia controlada, um Honda Civic em alta velocidade foi em direção aos policiais que estavam na rua. Foi dada ordem de parada, mas o veículo prosseguiu.

Na ocorrência, consta que um dos policiais sacou uma pistola e efetuou dois disparos para conter o carro. Duas pessoas estavam no veículo, sendo que o condutor foi identificado como Maycon Gomes Ramos, de 26 anos. Um desses tiros teria acertado a adolescente no joelho.

A adolescente foi atingida por um disparo no joelho e foi levada ao Hospital Antônio Bezerra de Faria, em Vila Velha Crédito: Divulgação

Logo depois, a irmã da menor atingida compareceu ao local informando que a familiar havia sido ferida e o Samu foi acionado. A jovem de 14 anos foi levada de ambulância para o Hospital Antônio Bezerra, em Vila Velha, após receber os primeiros socorros. Ela precisou passar por uma cirurgia.

SEM CLIMA

Segundo a organização da festa, a estrutura permaneceu toda montada, pois ela também ocorreria na noite deste sábado. Entretanto, os próprio moradores não sabem se a mesma prosseguirá devido ao incidente.

Em resposta, a Polícia Militar, em nota, informou que na madrugada deste sábado (16) a PM foi acionada para verificar uma ocorrência de festa clandestina que estaria ocorrendo no bairro Santo Antônio, em Cariacica.

Guarnições da 16ª Companhia Independente prosseguiram para o local, onde foi constatado que, anteriormente, havia ocorrido na região uma festa julina autorizada, porém esse evento havia sido encerrado à meia-noite. No entanto, em seguida, havia se iniciado uma festa clandestina com diversos carros de som, inclusive uma "carretinha", com barulho extremamente alto causando a perturbação do sossego dos moradores do local.

Durante a tentativa de intervenção do evento, onde foi constatado diversos delitos, as equipes foram hostilizadas com arremessos de objetos, que causaram danos às viaturas, se fazendo necessário o uso de equipamentos não letais para dispersão das pessoas. Ainda assim, um indivíduo lançou um carro na direção de um policial com claro objetivo de atropelá-lo. Diante do iminente risco foram realizados disparos de arma de fogo para cessar a agressão do homem, que foi detido.

Posteriormente, foi verificado que um dos disparos efetuado em direção à roda do veículo teria ricocheteado e atingido a perna de uma adolescente, que foi socorrida pelo Samu.

Sem detalhar a ocorrência, a assessoria da Polícia Civil informou que o conduzindo assinou Termo Circunstanciado pelo crime de resistência e foi liberado após assumir o compromisso de comparecer em juízo.