Roteiro de passeios para o feriadão na Grande Vitória

Em Nova Almeida visite o Centro de Interpretação Aldeia, que fica ao lado da Igreja Reis Magos. Além do museu, sempre há exposições de arte; atualmente está em cartaz a exposição Através da Janela, da artista Ângela Gomes.





A visitação na Igreja Reis Magos é gratuita e todos os dias, de 09h às 17h30. Já no Centro de Interpretação Aldeia, a visitação é de terça a domingo de 09h30 às 17h30, também com entrada gratuita.





Aproveite que está por Nova Almeida para provar o Tradicional Quindim, presente no distrito há 75 anos. Atravessando a ponte sob o Rio Reis Magos você chega à cidade de Fundão, onde pode aproveitar o mar da Praia Grande e almoçar uma legítima moqueca capixaba nos bares e restaurantes pé na areia.