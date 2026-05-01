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Giovana Duarte

Roteiro de passeios para o feriadão na Grande Vitória

Tem opções culturais, parque aberto e belezas naturais para você aproveitar; confira

Publicado em 01 de Maio de 2026 às 07:44

Publicado em 

01 mai 2026 às 07:44
Giovana Duarte

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Giovana Duarte

Mais um feriadão em 2026 e o que não faltam são opções de passeios pela Grande Vitória! Temos opções culturais, parque aberto e belezas naturais para você aproveitar. Confira:

Roteiro em Nova Almeida/Serra + Fundão

Em Nova Almeida visite o Centro de Interpretação Aldeia, que fica ao lado da Igreja Reis Magos. Além do museu, sempre há exposições de arte; atualmente está em cartaz a exposição Através da Janela, da artista Ângela Gomes.


A visitação na Igreja Reis Magos é gratuita e todos os dias, de 09h às 17h30. Já no Centro de Interpretação Aldeia, a visitação é de terça a domingo de 09h30 às 17h30, também com entrada gratuita.


Aproveite que está por Nova Almeida para provar o Tradicional Quindim, presente no distrito há 75 anos. Atravessando a ponte sob o Rio Reis Magos você chega à cidade de Fundão, onde pode aproveitar o mar da Praia Grande e almoçar uma legítima moqueca capixaba nos bares e restaurantes pé na areia.  

Roteiro em Nova Almeida e Fundão é uma ótima opção de passeio no ES
Roteiro em Nova Almeida e Fundão é uma ótima opção de passeio no ES Giovana Duarte

Roteiro em Vila Velha – Parque Cultural Casa do Governador 

O Parque Cultural Casa do Governador, em Vila Velha, vai manter seu funcionamento no feriadão com cultura e natureza. As visitas mediadas acontecem sem necessidade de agendamento, percorrendo o acervo do Parque às 10h, de sábado a domingo. Também é possível conhecer a exposição de Raul Mourão, aberta para visitação durante todo o período de funcionamento, na Galeria Gabinete.


Outra opção é desacelerar caminhando pela natureza e aproveitar a área de cerca de 93 mil metros quadrados de Mata Atlântica do Parque. Aberto de 08h às 17h, no sábado, e de 08h às 15h, no domingo, com entrada gratuita. Para retirar o ingresso gratuito basta acessar o link (clique aqui) ou diretamente na recepção do Parque.


Devido a uma manutenção programada na parte alta do Parque Cultural Casa do Governador, a visitação às obras Magic Square #3, Vestígios, Ojiji, Circulo Máximo, Estação e Aurora ficará temporariamente interrompida até o dia 10 de maio.

Roteiro Vitória – Projeto Tamar + Cais das Artes

Em Vitória, o Projeto Tamar abre de 10h às 17h oferecendo um roteiro interpretativo com muitas informações a respeito das ações de pesquisa e conservação das tartarugas marinhas no Brasil, biologia das espécies e espaços temáticos que evidenciam todo o ciclo de vida das tartarugas marinhas. 


Possui também mirante com vista panorâmica aos principais pontos turísticos da Grande Vitória e a loja do Projeto Tamar. O valor da entrada inteira é R$ 40 e meia-entrada para idosos acima de 60 anos, estudantes, professores, ID Jovem, crianças a partir de 06 anos, doadores com comprovação e pessoas com deficiência e seu acompanhante sai a R$ 20.


Já o Cais das Artes, aberto de quinta a domingo de 10h às 18h tem entrada gratuita e visitas guiadas, além da exposição “Amazônia” de Sebastião Salgado. A entrada é gratuita mas precisa retirar os ingressos no link caisdasartes.com.br.

Exposição com fotos de Sebastião Salgado foi a escolhida para a abertura do Cais das Artes
Exposição com fotos de Sebastião Salgado foi a escolhida para a abertura do Cais das Artes Divulgação

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