5 lugares de turismo religioso no ES que vão além do Convento da Penha

Conheça lugares de turismo religioso no ES que vão além do Convento da Penha Crédito: Giovana Duarte

O Espírito Santo tem muitos lugares de fé além do Convento da Penha para passear e conhecer. De Norte a Sul do estado são igrejas, santuários e cantinhos onde a fé e o turismo se encontram. Confira:

1 - Santuário Mãe Peregrina (Nova Venécia)

A 8,6 km do Centro de Nova Venécia, na Área de Proteção Ambiental Pedra do Elefante, fica o Santuário Mãe Peregrina . Além da famosa Gameleira (uma árvore centenária na entrada do santuário), a escadaria de 365 degraus e a pequena capela construída no alto de uma pedra, de onde se tem uma vista privilegiada de todo o corredor ecológico da área, as árvores no decorrer das 14 estações com passagens bíblicas tem relatos de fé e milagres registrados. Fica aberto para visitação de 7h às 18h diariamente.

Em Nova Venécia, o Santuário Mãe Peregrina Crédito: Giovana Duarte

2 - Santuário Nossa Senhora da Saúde (Ibiraçu)

Localizado em Aricanga, na rota Caminhos da Sabedoria em Ibiraçu, o Santuário Nossa Senhora da Saúde possui uma arquitetura belíssima. A capelinha que fica ao lado foi construída no século XIX e possui um livro de orações para quem precisa de intercessão na área da saúde. Fica aberto para visitação de 7h às 17h diariamente.

Em Ibiraçu, o Santuário Nossa Senhora da Saúde Crédito: Giovana Duarte

3 - Templo das Formigas Bordadeiras (Serra)

A Associação Nossa Senhora das Lágrimas, no bairro São Lourenço, na Serra, possui em seu templo folhas repletas de pequenos furos que segundo fiéis, foram bordados por formigas da região. Tudo começou na década de 1990, após relatos de aparição de sangue nos olhos da imagem de Nossa Senhora da Penha. Fica aberto para visitação de segunda a sexta, das 13h às 16h.

4 - Santuário Nacional São José de Anchieta (Anchieta)

Além da igreja construída na chegada do Padre José de Anchieta à região, uma verdadeira obra da arquitetura colonial do século XVI, o espaço possui Museu e Centro de Interpretação com acervos históricos e exposições. A igreja fica aberta para visitação diariamente de 8h às 17h e o Museu/Centro de Interpretação ficam abertos de terça a domingo de 8h às 17h com entrada a R$ 6 por pessoa (inteira).

Em Anchieta, o Santuário Nacional São José de Anchieta Crédito: Giovana Duarte

5 - Santuário de Aracuí (Castelo)

Localizado no distrito de Aracuí, na chegada de Castelo, esse Santuário ficou famoso pelas visitas do cantor Roberto Carlos nos Anos 90. Além de esculturas em granito há uma fonte de água no local que os fiéis garantem ser de uma água milagrosa, e um tablado com o local exato onde há relatos de aparição de Nossa Senhora. Fica aberto para visitação de 6h às 17h diariamente.