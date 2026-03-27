4 lugares para aproveitar o clima de outono em Santa Teresa, no Espírito Santo

Lugares encantadores para aproveitar o clima de outono em Santa Teresa. Crédito: Giovana Duarte

Entramos no outono, clima perfeito para aproveitar a nossa primeira cidade italiana do Brasil, Santa Teresa! A cidade é rica em opções de gastronomia italiana, mas também oferece passeios e experiências turísticas.

Museu de Biologia Professor Mello Leitão

Criado em 1949 pelo naturalista Augusto Ruschi, o Museu de Biologia Professor Mello Leitão é um verdadeiro tesouro no Centro de Santa Teresa, uma área verde de 77 mil m2 com vasta coleção botânica. Além da famosa varanda para observação dos colibris, o local possui orquidário, santuário de aves, museu de animais e trilhas entre a floresta. Abre de terça a domingo, de 08h às 17h e a entrada é gratuita.

Museu de Biologia Professor Mello Leitão. Crédito: Giovana Duarte

Associação de Produtores de Artesanato e da Agroindústria de Santa Teresa

Localizada no 1º andar da Galeria Cultural Virginia Gasparini Tamanini (ao lado da Rodoviária), a associação é o local perfeito para adquirir artesanato, licores, vinhos, compotas, queijos, massas, biscoitos e produtos do agroturismo da região. Abre diariamente de 08h às 17h.

Associação de Produtores de Artesanato e da Agroindústria de Santa Teresa. Crédito: Giovana Duarte

Casa Lambert

Construída em 1875 pelos irmãos imigrantes italianos Antônio e Virgilio Lambert, foi uma das primeiras construções de Santa Teresa. Atualmente funciona como Casa de Memória, contando a história da Família Lambert e da imigração italiana na cidade. Em frente à residência foi edificada em 1899 a Capela de Nossa Senhora da Conceição, que abriga em seu interior uma imagem da santa esculpida em madeira por Antônio Lambert. Abre às sextas, sábados e domingos, de 08h às 11h e de 12h30 às 15h30.

Casa Lambert. Crédito: Giovana Duarte

Rampa do Voo Livre no Caravaggio

Além de voo livre, a rampa é lugar perfeito para apreciar o pôr do sol e aproveitar as opções de bar e cafeteria a 915 metros de altitude. É cobrada uma taxa de manutenção no valor de R$ 8 por pessoa. Abre de quinta a domingo de 08h às 18h.

Rampa do Voo Livre no Caravaggio. Crédito: Giovana Duarte

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