Sicredi celebra cinco anos no Espírito Santo com festa

O Sicredi segue acelerando sua expansão no Espírito Santo e comemorou, nesta terça-feira (12), seus cinco anos de presença no Estado com um evento realizado no Le Buffet Master, em Vitória, com show da Banda Casaca.

O encontro reuniu a diretoria da Central Sicredi Sul/Sudeste, além de representantes das cinco cooperativas Sicredi que atuam no território capixaba, empresários, autoridades e políticos. Em 2026, a instituição financeira cooperativa alcançará mais de 75 agências em operação em mais de 60 municípios, um salto significativo em relação a 2021, quando chegou ao Estado presente em apenas 10 cidades.

Os números acompanham o ritmo de crescimento. Em cinco anos, o Sicredi passou de pouco mais de 2 mil para mais de 157 mil associados no Espírito Santo, enquanto os recursos administrados saltaram de R$ 54 milhões para R$ 4 bilhões.

“Mais do que abrir agências, o Sicredi amplia relações de confiança e fortalece as comunidades”, destacou o presidente da Central Sicredi Sul/Sudeste, Márcio Port, durante o seu discurso.





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