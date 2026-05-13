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Renata Rasseli

Sicredi celebra cinco anos no Espírito Santo com festa

O Sicredi segue acelerando sua expansão no Espírito Santo e comemorou, na última terça-feira, seus cinco anos de presença no Estado com um evento realizado no Le Buffet Master, em Vitória, com show da Banda Casaca

Publicado em 13 de Maio de 2026 às 14:11

Publicado em 

13 mai 2026 às 14:11
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Leandro Gindri de Lima, Marcio Port e Edison Neuwald Silva
Leandro Gindri de Lima, Marcio Port e Edison Neuwald Silva: celebrando os 5 anos do Sicredi no ES! Scarton Produções

O Sicredi segue acelerando sua expansão no Espírito Santo e comemorou, nesta terça-feira (12), seus cinco anos de presença no Estado com um evento realizado no Le Buffet Master, em Vitória, com show da Banda Casaca.

 

O encontro reuniu a diretoria da Central Sicredi Sul/Sudeste, além de representantes das cinco cooperativas Sicredi que atuam no território capixaba, empresários, autoridades e políticos. Em 2026, a instituição financeira cooperativa alcançará mais de 75 agências em operação em mais de 60 municípios, um salto significativo em relação a 2021, quando chegou ao Estado presente em apenas 10 cidades.

 

Os números acompanham o ritmo de crescimento. Em cinco anos, o Sicredi passou de pouco mais de 2 mil para mais de 157 mil associados no Espírito Santo, enquanto os recursos administrados saltaram de R$ 54 milhões para R$ 4 bilhões.

 

“Mais do que abrir agências, o Sicredi amplia relações de confiança e fortalece as comunidades”, destacou o presidente da Central Sicredi Sul/Sudeste, Márcio Port, durante o seu discurso. 


Veja quem circulou pela festa na galeria abaixo. 

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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