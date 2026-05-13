Sicredi vai abrir mais seis agências no ES em 2026

No ano em que completa cinco anos no Espírito Santo, o Sicredi planeja expandir sua atuação no mercado capixaba. Ainda em 2026, a instituição financeira cooperativa vai abrir mais seis agências no Estado.





A previsão é de que os novos pontos de atendimento presencial cheguem a cidades como Ibiraçu, Santa Leopoldina, Divino São Lourenço, Dores do Rio Preto e Cachoeiro de Itapemirim. No geral, o Sicredi vai ter até o final do ano mais de 75 agências em 60 municípios.





“Mais do que abrir agências, o Sicredi amplia relações de confiança. Cada novo ponto de atendimento representa proximidade, geração de oportunidades e fortalecimento das comunidades. O Espírito Santo é um Estado estratégico para o nosso crescimento, e os números mostram que o cooperativismo financeiro tem sido uma escolha cada vez mais relevante para os capixabas”, afirma o presidente da Central Sicredi Sul/Sudeste, Márcio Port.



Fundada no Rio Grande do Sul, o Sicredi é a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil e encerrou 2025 com 68 agências em operação, presença em 58 municípios capixabas e cobertura territorial de cerca de 75%. Em 2021, estava presente em 10 cidades com nove agências.





O número de associados na instituição financeira também cresceu no período. Em cinco anos, o Sicredi passou de pouco mais de 2 mil associados para mais de 157 mil. Somente entre 2024 e 2025, a base cresceu cerca de 50%. Entre as pessoas jurídicas (PJ), o avanço também foi significativo: de 20 mil associados em 2024 para 29 mil em 2025, crescimento de 45%.





Port acrescentou, durante festa de comemoração dos cinco anos no Estado, realizada na terça-feira (12) em Vitória, que a expectativa é chegar a 230 mil associados em 2026.





“Os resultados no Espírito Santo demonstram a força do modelo cooperativo e o compromisso do Sicredi com o desenvolvimento regional. Estamos avançando de forma consistente, próximos a pessoas, empresas e produtores rurais. Essa presença local, combinada com uma atuação sistêmica, fortalece a economia capixaba e amplia o acesso a soluções financeiras com relacionamento, proximidade e participação”, destaca Port.





O desempenho financeiro acompanhou a expansão territorial e o aumento da base de associados. Os recursos totais administrados pelo Sicredi no Espírito Santo passaram de R$ 54 milhões em 2021 para R$ 4 bilhões em 2025.





Em relação a 2024, quando o indicador somava R$ 2,6 bilhões, o avanço foi de 46%. A carteira de crédito também apresentou evolução relevante: saiu de R$ 106 milhões em 2021 para R$ 4,5 bilhões em 2025.