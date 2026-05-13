Atletas capixabas são medalhistas no JUBS Praia 2026, em Guarapari

Os atletas universitários do Espírito Santo brilharam mais uma vez nos Jogos Universitários Brasileiros de Praia - JUBs Praia 2026, realizado em Guarapari, na última semana. A premiação aconteceu neste domingo, 10 de maio.
Representando 80% da delegação capixaba presente no evento, a faculdade Multivix levou 74 atletas à disputa em 14 modalidades: Beach Tennis, Vôlei de Praia, Vôlei 4x4, Altinha, Futevôlei, Beach Soccer, Beach Hand, Beach Wrestling, Cross Training, Skate e esportes aquáticos, como Águas Abertas, Aquathlon, Surf e Bodyboard, com participação no masculino e feminino.
A instituição conquistou 17 medalhas, levando o 1º lugar individual no Aquathlon Feminino, Bodyboard Feminino, Beach Wrestling Feminino, Beach Tennis Masculino e Misto e Futevôlei Masculino e o 1º lugar por equipes no Beach Tennis Masculino e Bodyboard Geral Masculino e Feminino.
Confira os resultados
Resultados por equipes:
1º lugar: Beach Tennis Masculino — Luis Felipe / Júlio Cabral
1º lugar: Bodyboard Geral Masculino e Feminino — Bianca, Luiz e Daniel
2º lugar: Beach Tennis Feminino — Brenda / Ana Beatriz
2º lugar: Beach Wrestling Feminino — Emilly dos Santos Ferreira, Stefany e Geovana Queiroz
3º lugar: Beach Wrestling Masculino — Patrick Nascimento Vasileski