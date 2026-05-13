Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Esporte universitário

Atletas capixabas são medalhistas no JUBS Praia 2026, em Guarapari

Faculdade capixaba conquistou 17 medalhas no evento

Publicado em 13 de Maio de 2026 às 16:33

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 mai 2026 às 16:33
Daniel Homero e Rhuan Victor, atletas da Multivix campeões do Futvôlei Masculino no JUBs Praia 2026.
CBDU - Confederação Brasileira do Desporto Universitário

Os atletas universitários do Espírito Santo brilharam mais uma vez nos Jogos Universitários Brasileiros de Praia - JUBs Praia 2026, realizado em Guarapari, na última semana. A premiação aconteceu neste domingo, 10 de maio. 


Representando 80% da delegação capixaba presente no evento, a faculdade Multivix levou 74 atletas à disputa em 14 modalidades:  Beach Tennis, Vôlei de Praia, Vôlei 4x4, Altinha, Futevôlei, Beach Soccer, Beach Hand, Beach Wrestling, Cross Training, Skate e esportes aquáticos, como Águas Abertas, Aquathlon, Surf e Bodyboard, com participação no masculino e feminino.


A instituição conquistou 17 medalhas, levando o 1º lugar individual no Aquathlon Feminino, Bodyboard Feminino, Beach Wrestling Feminino, Beach Tennis Masculino e Misto e Futevôlei Masculino e o 1º lugar por equipes no Beach Tennis Masculino e Bodyboard Geral Masculino e Feminino. 


“Encerramos essa edição com um sentimento enorme de orgulho. Construímos uma delegação forte, competitiva e extremamente unida. Cada atleta, treinador, atlética e parceiro fez parte desse resultado histórico. Acreditamos no esporte como ferramenta de oportunidade, transformação e formação de pessoas. Esse foi o maior resultado da história da nossa instituição e, também, do Espírito Santo dentro do JUBs Praia.", afirma Túlio Miranda, Gestor de Esportes da Multivix
Bianca Simões, atleta da Multivix campeã do Bodyboard Feminino no JUBs Praia 2026
CBDU - Confederação Brasileira do Desporto Universitário


Confira os resultados



Resultados individuais

1º lugar: Aquathlon Feminino — Camila Cabral
1º lugar: Bodyboard Feminino — Bianca Simões
1º lugar: Beach Wrestling Feminino — Emilly dos Santos Ferreira
1º lugar: Beach Tennis Masculino — Luis Felipe / Júlio Cabral
1º lugar: Beach Tennis Misto — Júlio Cabral / Brenda
1º lugar: Futevôlei Masculino - Daniel Homero / Rhuan Victor
2º lugar: Beach Wrestling Masculino — Ramalhete
2º lugar: Beach Soccer Masculino - Breno Nazareth Boffa Carneiro / Caio Cezar Souto dos Santos / Gabriel Fernandes Zetum / Joab Santos da Cruz / Kaio Henrique de Moura Martins / Lucas Santiago Dourado Carvalho / Matheus Bernardes Dias / Ryan Rangel Yano /Thiago da Rocha Freire Dias / Yuri Gabriel Gaertner Falcão de Lacerda
2º lugar: Bodyboard Masculino — Luiz Monjardim
3º lugar: Beach Wrestling Masculino — Patrick Vasileski
3º lugar: Beach Wrestling Masculino — Caio Cuzzuol Dantas (Sansão)
3º lugar: Bodyboard Masculino — Daniel Turial Lovatte


Resultados por equipes:


1º lugar: Beach Tennis Masculino — Luis Felipe / Júlio Cabral

1º lugar: Bodyboard Geral Masculino e Feminino — Bianca, Luiz e Daniel

2º lugar: Beach Tennis Feminino — Brenda / Ana Beatriz

2º lugar: Beach Wrestling Feminino — Emilly dos Santos Ferreira, Stefany e Geovana Queiroz

3º lugar: Beach Wrestling Masculino — Patrick Nascimento Vasileski

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Universidades universidade Esportes
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Ligação de Flávio Bolsonaro e Vorcaro abre crise na campanha bolsonarista: 'Balde de água fria'
Rio Branco-ES x Vitória-ES, pela Copa Espírito Santo 2026
Em clássico definido no fim, Rio Branco e Vitória empatam pela Copa Espírito Santo
Sede TRE-ES
Sem apoio de eleitores, partido tem diretório barrado pelo TRE-ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados