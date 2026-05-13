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Cariacica faz feirão para ajudar inadimplentes a limpar o nome

A iniciativa começa nesta quinta-feira (14) e vai até sábado (16) no Shopping Moxuara, em Cariacica, e contará com atendimento de mais de 17 empresas

Publicado em 13 de Maio de 2026 às 17:23

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 mai 2026 às 17:23
Contas, orçamento familiar, família, planejamento familiar, finanças. casal, dívidas
O Feirão Limpa Nome vai permitir negociações entre consumidores e empresas
 Shutterstock

Para quem está pensando em sair das dívidas, nesta quinta-feira (14), começa o "Feirão Limpa Nome", em Cariacica, que oferece descontos em juros e multas para inadimplentes. O evento, que vai até o sábado (16), acontece na praça de alimentação do Shopping Moxuara, das 10h às 16h


O atendimento contará com a intermediação do Procon do município para a negociação com  bancos, operadoras de telefonia, concessionárias de serviço público e redes de varejo.


De acordo com o secretário de Desenvolvimento Econômico, Saulo Ferreira, o objetivo é permitir que os cidadãos voltem a ter acesso ao crédito e recuperem o poder de compra.


Entre as empresas com atendimento presencial confirmado estão o Banestes, Itaú, Dacasa, Crefisa, Caixa Econômica Federal, EDP, CDL, Pernambucanas e Via Varejo/Casas Bahia. Já as empresas que atuarão por meio de plataformas on-line durante o evento estão  definidas: PicPay, Santander, Claro, Vivo, C6 Bank, Lojas Avenida, Riachuelo e C&A.


É importante destacar que a EDP e a Caixa Econômica Federal estarão presentes apenas na quinta (14) e sexta-feira (15). 


Feirão Limpa nome em Cariacica 


  • Data: 14 a 16 de maio 

  • Horário: 10h às 16h 

  • Local: Praça de alimentação do Shopping Moxuara


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