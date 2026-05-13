Cariacica faz feirão para ajudar inadimplentes a limpar o nome

Para quem está pensando em sair das dívidas, nesta quinta-feira (14), começa o "Feirão Limpa Nome", em Cariacica, que oferece descontos em juros e multas para inadimplentes. O evento, que vai até o sábado (16), acontece na praça de alimentação do Shopping Moxuara, das 10h às 16h.





O atendimento contará com a intermediação do Procon do município para a negociação com bancos, operadoras de telefonia, concessionárias de serviço público e redes de varejo.





De acordo com o secretário de Desenvolvimento Econômico, Saulo Ferreira, o objetivo é permitir que os cidadãos voltem a ter acesso ao crédito e recuperem o poder de compra.





Entre as empresas com atendimento presencial confirmado estão o Banestes, Itaú, Dacasa, Crefisa, Caixa Econômica Federal, EDP, CDL, Pernambucanas e Via Varejo/Casas Bahia. Já as empresas que atuarão por meio de plataformas on-line durante o evento estão definidas: PicPay, Santander, Claro, Vivo, C6 Bank, Lojas Avenida, Riachuelo e C&A.





É importante destacar que a EDP e a Caixa Econômica Federal estarão presentes apenas na quinta (14) e sexta-feira (15).





Feirão Limpa nome em Cariacica





Data: 14 a 16 de maio





Horário: 10h às 16h





Local : Praça de alimentação do Shopping Moxuara







