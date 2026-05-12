Moradores de Cariacica poderão trocar lâmpadas antigas por LED gratuitamente

Os moradores de Cariacica poderão trocar gratuitamente lâmpadas antigas por modelos de LED em uma ação promovida pela EDP Espírito Santo, responsável pela distribuição de energia elétrica. Os atendimentos serão realizados de porta em porta no bairro Campo Verde, entre os dias 11 e 15 de maio, e em Santo Antônio, de 18 de maio a 5 de junho.





Para quem não estiver em casa durante as visitas, uma van ficará disponível no Shopping Moxuara entre os dias 13 e 15 de maio. Os atendimentos acontecem das 9h às 16h.





Para participar, é necessário apresentar a conta de energia mais recente, um documento com CPF e as lâmpadas usadas. A EDP permitirá a troca de até dez lâmpadas por residência. Quem comparecer ao shopping também poderá negociar débitos, emitir segunda via da conta e realizar o pré-cadastro na Tarifa Social de Energia Elétrica para famílias inscritas no CadÚnico.

Confira a programação:





Boa Energia nas Comunidades – atendimento porta a porta

Local: Bairro Campo Verde – Cariacica

Quando: até 15 de maio, das 9h às 16h



Local: Bairro Santo Antônio – Cariacica

Quando: de 18 de maio a 5 de junho, das 9h às 16h





Van da Boa Energia

Local: Shopping Moxuara – Cariacica

Quando: de 13 a 15 de maio,

das 9h às 16h

Caminhão EnergeticaMente

Local: Escola Municipal de Ensino Fundamental Vienna Rosetti Guterres – Santana, Cariacica

Quando: até 19 de maio,

das 9h às 16h