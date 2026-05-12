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Confira programação

Moradores de Cariacica poderão trocar lâmpadas antigas por LED gratuitamente

Publicado em

12 mai 2026 às 14:02
As lâmpadas de LED consomem menos energia elétrica (Imagem: Virojt Changyencham | Shutterstock)
Lâmpadas antigas serão substituídos por novos modelos  Imagem: Virojt Changyencham | Shutterstock

Os moradores de Cariacica poderão trocar gratuitamente lâmpadas antigas por modelos de LED em uma ação promovida pela EDP Espírito Santo, responsável pela distribuição de energia elétrica. Os atendimentos serão realizados de porta em porta no bairro Campo Verde, entre os dias 11 e 15 de maio, e em Santo Antônio, de 18 de maio a 5 de junho.


Para quem não estiver em casa durante as visitas, uma van ficará disponível no Shopping Moxuara entre os dias 13 e 15 de maio. Os atendimentos acontecem das 9h às 16h. 


Para participar, é necessário apresentar a conta de energia mais recente, um documento com CPF e as lâmpadas usadas. A EDP permitirá a troca de até dez lâmpadas por residência. Quem comparecer ao shopping também poderá negociar débitos, emitir segunda via da conta e realizar o pré-cadastro na Tarifa Social de Energia Elétrica para famílias inscritas no CadÚnico.


Confira a programação:


  • Boa Energia nas Comunidadesatendimento porta a porta

Local: Bairro Campo Verde – Cariacica
Quando: até 15 de maio, das 9h às 16h
 
Local: Bairro Santo Antônio – Cariacica
Quando: de 18 de maio a 5 de junho, das 9h às 16h
 

  • Van da Boa Energia
Local: Shopping Moxuara – Cariacica
Quando: de 13 a 15 de maio, das 9h às 16h

  • Caminhão EnergeticaMente
Local: Escola Municipal de Ensino Fundamental Vienna Rosetti Guterres – Santana, Cariacica
Quando: até 19 de maio, das 9h às 16h
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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Em Guriri

Mulher encontra noivo morto em casa e polícia apura caso em São Mateus

Publicado em 12/05/2026 às 14:09
O corpo de Luciano Santos de Oliveira, de 29 anos, foi encontrado pela noiva dele em São Mateus
O corpo de Luciano Santos de Oliveira, de 30 anos, foi encontrado pela noiva dele em São Mateus Arquivo pessoal

Uma mulher encontrou o noivo morto dentro de casa no bairro Guriri, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, nesta segunda-feira (11). Segundo a Polícia Militar (PM), Luciano Santos de Oliveira, de 30 anos, estava caído no chão e já sem vida. O corpo não apresentava sinais aparentes de lesão ou marcas de violência. 


A perícia da Polícia Científica foi acionada, e o corpo foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Linhares.


De acordo com a Polícia Civil, o caso foi registrado como encontro de cadáver. A Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de São Mateus aguarda o resultado dos exames para identificar a causa da morte.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Veja vídeo

Incêndio atinge armazém de paletes na Rodovia do Contorno, em Cariacica

Publicado em 12/05/2026 às 12:31

Um incêndio em um armazém de paletes mobilizou o Corpo de Bombeiros na manhã desta terça-feira (12), na Rodovia do Contorno, no bairro Mucuri, em Cariacica.


A corporação informou às 14h que as equipes foram encaminhas ao local e, devido à grande quantidade de material inflamável, foi acionado reforço. "O incêndio foi combatido e, neste momento, se encontra controlado. Não há mais chamas, mas ainda há pontos de calor e fumaça. As equipes seguem no local", informou o Corpo de Bombeiros. Ninguém ficou ferido.


A Defesa Civil informou que uma equipe foi enviada ao local para auxiliar no atendimento da ocorrência. Conforme apuração da TV Gazeta, o dono do depósito disse que perdeu cerca de 2.000 paletes e não sabe o que provocou o incêndio.

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Nayra Loureiro

Repórter / [email protected]
Nayra Loureiro
Com facão no calçadão

Homem diz não gostar de mulheres brancas ao ser preso por ameaças em Guriri

Publicado em 12/05/2026 às 11:59
Caso aconteceu no calçadão
Suspeito também teria feito ameaças e ofensas contra os agentes durante a abordagem policial PMES

Um homem de 46 anos, identificado como Aderaldo Souza Ribeiro, foi preso na segunda-feira (11) após ameaçar mulheres e outros pedestres com um facão na orla de Guriri, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, o suspeito circulava pelo calçadão armado com o facão e dizia que “não gostava de mulheres brancas”.


Após denúncias, os policiais localizaram o homem, que apresentava comportamento agressivo e precisou ser contido durante a abordagem. Ainda de acordo com a PM, ele também teria feito ameaças e ofensas contra os agentes.


O suspeito foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde passou por exames médicos. Em seguida, foi levado para a delegacia.


A Polícia Civil informou que o homem foi autuado em flagrante por ameaça, resistência, desobediência e porte de arma fora de casa sem autorização legal. Depois dos procedimentos, ele foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP).

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Crime em Vitória

Ladrão rouba celular de adolescente em Jardim Camburi e é preso em ônibus

Publicado em 12/05/2026 às 11:37

Um criminoso roubou o celular de um adolescente de 14 anos, chegando a ameaçar a vítima de morte, em Jardim Camburi, Vitória, e acabou preso ao tentar fugir em um ônibus do Sistema Transcol, na noite da última segunda-feira (11).


Segundo a Polícia Militar, os agentes estavam fazendo patrulhamento na Avenida Dante Michelini quando foram abordados pelo adolescente. A vítima repassou as características do suspeito e, neste momento, um dos policiais identificou um homem com as mesmas roupas entrando em um ônibus da linha 505 (Terminal Laranjeiras/Terminal Itacibá, via Camburi/Beira-Mar).


Os militares entraram no coletivo e realizaram a abordagem. Durante a revista, os policiais encontraram o celular do adolescente na lixeira do ônibus, após o suspeito tentar se desfazer do aparelho.


O homem foi detido e encaminhado para a Delegacia Regional de Vitória. Segundo a Polícia Civil, ele foi autuado em flagrante por roubo e levado para o Centro de Triagem, no Complexo Penitenciário Rodrigo Figueiredo da Rosa.

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Júlia Afonso

Repórter / [email protected]
Júlia Afonso
Norte do ES

Balsa Cricaré retoma travessia entre Guriri e Conceição da Barra

Publicado em 12/05/2026 às 11:22
Serviço foi interrompido em fevereiro para adequações exigidas pela Marinha do Brasil
A mudança agora permite a abertura das portas dos veículos durante a travessia, oferecendo mais segurança aos passageiros Tv Gazeta

O transporte pela Balsa Cricaré foi retomado e voltou a operar o trajeto entre Guriri, em São Mateus, e Conceição da Barra, no Norte do Espírito Santo. O serviço, inaugurado em setembro de 2025, estava interrompido desde fevereiro para manutenções e adequações solicitadas pela Marinha do Brasil.


As embarcações passaram por uma reforma e foram alargadas em 1,6 metros.  Com a mudança, agora é possível manter as portas dos veículos abertas durante a travessia, aumentando a segurança dos passageiros. Além disso, foram realizadas a vedação total do motor e a instalação de sirenes para situações de emergência.


A operação ocorre diariamente, das 7h às 17h, e o percurso dura cerca de 10 minutos. Confira os valores das tarifas:


  • Pedestre: R$ 2
  • Bicicleta: R$ 5
  • Motocicleta: R$ 10
  • Automóvel de passeio (até cinco lugares): R$ 25
  • Caminhonete: R$ 30
  • Automóvel com reboque/Van: R$ 40
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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Fim da paralisação

Coleta de lixo é retomada após greve e transtornos em Vila Velha

Publicado em 12/05/2026 às 11:12

Os caminhões de coleta de lixo, que estavam sem circular desde segunda-feira (11) devido à greve da categoria em Vila Velha, voltaram às ruas na manhã desta terça-feira (12). A informação foi confirmada pela prefeitura por volta das 10h30. 


A paralisação provocou acúmulo de lixo em diversos bairros do município (veja acima). A reivindicação do Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Asseio, Conservação, Limpeza Pública e Serviços Similares no Estado do Espírito Santo (Sindilimpe-ES) é a reintegração de funcionários desligados da empresa responsável pelo serviço. Segundo o sindicato, houve demissão em massa.


Em nota, a Prefeitura de Vila Velha informou que "a coleta de lixo no município foi retomada na manhã desta terça-feira e já segue o cronograma diário". Ainda segundo a administração municipal, a normalização ocorreu após a atuação de um oficial de Justiça, que esteve na empresa Localix Serviços Ambientais S.A. e notificou o sindicato para cumprimento da decisão judicial que determinava a liberação das equipes.


Em entrevista à CBN Vitória, o prefeito Arnaldinho Borgo negou que tenha ocorrido demissão em massa.


Clique aqui para ler detalhes sobre a greve

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Júlia Afonso

Repórter / [email protected]
Júlia Afonso
Ação nacional

Operação Alçapão mira estrutura de armamentos de facção no Espírito Santo

Publicado em 12/05/2026 às 09:10
No Espírito Santo dois mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos em Cariacica
No Espírito Santo dois mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos em Cariacica Crédito: Divulgação | Polícia Federal

O Espírito Santo está entre os Estados alvos de uma operação nacional coordenada pelas Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado (FICCOs), deflagrada nesta terça-feira (12) para combater o tráfico de drogas e armas, a atuação de facções criminosas, lavagem de dinheiro e outros crimes.


Segundo a Polícia Federal (PF), a ação tem como objetivo cumprir 165 mandados de busca e apreensão e 71 mandados de prisão em diversos estados do país, entre eles Espírito Santo, Ceará, Amapá, Minas Gerais, Rondônia, Acre, Sergipe, Tocantins, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Rio Grande do Norte, Paraná, Paraíba, Alagoas, Maranhão e Rio de Janeiro.


No Espírito Santo, a Operação Alçapão tem como foco o combate à estrutura logística de armamentos de uma facção criminosa atuante no Estado. Em Cariacica, estão sendo cumpridos dois mandados de busca e apreensão em imóveis supostamente utilizados para armazenamento de armas, de munições e de explosivos.

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Júlia Afonso

Repórter / [email protected]
Júlia Afonso
Crime

Jovem é assassinado na porta de casa após briga por dívida em Cachoeiro

Publicado em 12/05/2026 às 08:58
Kauã Silva Oliveira, 23 anos, foi assassinado a facada
Kauã Silva Oliveira, 23 anos, foi assassinado a facada Redes sociais

Um jovem de 23 anos foi morto a facadas no bairro São Lucas, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo na noite de segunda-feira (11). Segundo informações repassadas por populares à Polícia Militar (PM), o crime teria sido motivado por uma dívida financeira que o suspeito, de 17 anos, tinha com a vítima, identificada como Kauã Silva Oliveira.


De acordo com a PM, Kauã estava em casa quando o adolescente o chamou para conversar do lado de fora da residência. Durante a discussão, o suspeito teria sacado uma faca que estava escondida na roupa e atingido a vítima com um golpe no peito. 


Após o crime, o adolescente fugiu em direção ao bairro Marbrasa, onde, segundo testemunhas, mora. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) foi acionado, mas o jovem morreu no local. Ainda segundo a Polícia Militar, foram realizadas buscas na região, mas o suspeito não foi localizado.


O corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim. A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil para obter informações sobre as investigações, mas não obteve retorno até a última atualização desta matéria.
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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
23 de maio

Desfile do aniversário de Vila Velha muda do Centro para a orla de Itaparica

Publicado em 12/05/2026 às 08:25
Desfile escolar em comemoração à Colonização do Solo Espírito-Santense em 2016
Desfile escolar em comemoração à Colonização do Solo Espírito-Santense em Vila Velha Arquivo | Marcos Fernandez

O prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo, anunciou, na manhã desta terça-feira (12), que o desfile cívico-militar deste ano, em comemoração ao aniversário da cidade, no dia 23 de maio — data em que é celebrada a Colonização do Solo Espírito-Santense —, será realizado pela primeira vez na Orla de Itaparica.

Tradicionalmente, o desfile acontecia no Centro da Cidade. 

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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Operação Bad Host

Operação Bad Host cumpre mandados contra investigados por tráfico e assassinatos no ES

Publicado em 12/05/2026 às 07:58

A Polícia Civil deflagrou, na madrugada desta terça-feira (12), a Operação Bad Host, com o objetivo de cumprir mandados contra investigados por tráfico de drogas, homicídios e outros crimes no Espírito Santo.


Ao todo, estão sendo cumpridos 27 mandados de prisão e nove mandados de busca e apreensão nos municípios de Itaguaçu, na região Noroeste, e Cariacica, na Grande Vitória.


Segundo a Polícia Civil, os alvos são investigados pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, associação criminosa, comércio ilegal de armas, lavagem de capitais e homicídios.

As diligências seguem em andamento e, até o momento, a corporação ainda não divulgou o balanço das prisões e materiais apreendidos durante a ação.


A operação é coordenada pela Superintendência de Polícia Regional Serrana (SPRSR) e conta com apoio de equipes da Delegacia Regional de Colatina, Delegacia Regional de Santa Teresa, Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica, além da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) e do Núcleo de Operações e Transportes Aéreos (Notaer).

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Jaciele Simoura

Reporter / [email protected]
Jaciele Simoura
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