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BR 101 Norte

Ciclista fica ferido em batida com moto no ES e polícia procura condutor

A vítima foi encaminhada ao hospital gravemente ferida. Motociclista fugiu sem prestar socorro

Publicado em 11 de Maio de 2026 às 18:22

Luana Luiza

Luana Luiza

Publicado em 

11 mai 2026 às 18:22
O ciclista sofreu lesões graves e foi encaminhado ao hospital Leitor A Gazeta

Um ciclista ficou gravemente ferido após colidir com uma motocicleta na noite de domingo (10), no km 140 da BR 101, em Linhares, Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima foi socorrida e encaminhada ao hospital com graves lesões. 

A passageira da moto teve ferimentos leves e chegou a ser levada para o hospital, mas deixou a unidade antes de prestar esclarecimentos. Já o motociclista fugiu do local logo após a colisão, levando o veículo. Devido à fuga, a PRF não conseguiu identificar o condutor nem verificar a situação da motocicleta no momento da ocorrência.

O caso segue sob investigação. Informações que possam ajudar na identificação do responsável podem ser repassadas de forma anônima pelo telefone 181.

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