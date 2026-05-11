Ciclista fica ferido em batida com moto no ES e polícia procura condutor

Um ciclista ficou gravemente ferido após colidir com uma motocicleta na noite de domingo (10), no km 140 da BR 101, em Linhares, Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima foi socorrida e encaminhada ao hospital com graves lesões.
A passageira da moto teve ferimentos leves e chegou a ser levada para o hospital, mas deixou a unidade antes de prestar esclarecimentos. Já o motociclista fugiu do local logo após a colisão, levando o veículo. Devido à fuga, a PRF não conseguiu identificar o condutor nem verificar a situação da motocicleta no momento da ocorrência.
O caso segue sob investigação. Informações que possam ajudar na identificação do responsável podem ser repassadas de forma anônima pelo telefone 181.