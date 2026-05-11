Pedra se desprende de carreta e atinge ônibus na BR 259 em Colatina

Uma colisão entre um ônibus e uma carreta que transportava
pedra deixou ao menos cinco pessoas gravemente feridas, sendo que uma delas precisou ser intubada pela equipe médica. O acidente ocorreu no fim da tarde desta segunda-feira (11), na
BR 259, no distrito de Baunilha em Colatina, na região Noroeste do Espírito
Santo. No coletivo estavam 43 colaboradores de uma pedreira que voltavam do trabalho.
Segundo informações preliminares da Polícia Rodoviária
Federal (PRF), uma pedra se desprendeu da carroceria de uma carreta e atingiu o coletivo. Equipes de resgate
foram acionadas e o atendimento às vítimas. Ainda segundo a corporação, a batida ocorreu no km 5, na região conhecida como Curva do Mário Cassani, próximo ao trevo após o Posto da Reter.
O trânsito no trecho precisou ser interditado e houve lentidão na rodovia federal.
A Prefeitura de Colatina informou que, apesar de descrito como "escolar" na lataria, o coletivo não realizava o transporte estudantil e pertence a uma empresa privada – Aritur. A reportagem tenta contato e o espaço segue aberto para um posicionamento.
Conforme apurado pela reportagem da TV Gazeta, o motorista do caminhão disse que o acidente ocorreu após um problema mecânico, quando a quinta roda (componente metálico instalado na parte traseira do cavalo mecânico que permite o acoplamento seguro e a articulação de carretas e semirreboques), se quebrou.