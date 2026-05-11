Pedra se desprende de carreta e atinge ônibus na BR 259 em Colatina

O trânsito no trecho precisou ser interditado e houve lentidão na rodovia federal.





A Prefeitura de Colatina informou que, apesar de descrito como "escolar" na lataria, o coletivo não realizava o transporte estudantil e pertence a uma empresa privada – Aritur. A reportagem tenta contato e o espaço segue aberto para um posicionamento.





Conforme apurado pela reportagem da TV Gazeta, o motorista do caminhão disse que o acidente ocorreu após um problema mecânico, quando a quinta roda (componente metálico instalado na parte traseira do cavalo mecânico que permite o acoplamento seguro e a articulação de carretas e semirreboques), se quebrou.