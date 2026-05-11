Casal é preso em Santa Teresa após morte de criança em MG

Um casal foi preso em Santa Teresa, na Região Serrana do Espírito Santo, após a morte de uma criança de 4 anos, no município de Resplendor, em Minas Gerais. Eles são suspeitos de abandono de incapaz, que resultou em óbito.





Segundo informações da Polícia Militar mineira, a menina já deu entrada no Hospital de Resplendor sem sinais vitais. O casal estava no local e, durante as diligências, foi descoberto que a mãe, de 28 anos, e o padrasto, de 27, haviam saído para um bar, deixando o filho de 12 anos responsável pelos irmãos mais novos, sendo uma criança de 6 anos, uma de 4 anos (falecida) e outra de 6 meses.





Segundo os funcionários do hospital, a criança provavelmente broncoaspirou o próprio vômito, indo a óbito por falta de socorro imediato.





Ainda de acordo com a PM-MG, o casal inventou que haveria uma babá no local, indicando uma mulher, que, após ser localizada, desmentiu a versão e revelou que estavam todos juntos no bar. O filho de 12 anos, também confirmou que não havia adulto no local.





Não houve flagrante. Entretanto, a prisão preventiva da mãe e do padrasto foi decretada pela Justiça a pedido do Ministério Público, quando este tomou conhecimento do caso. A família, entretanto, havia deixado o município.





“Em continuidade às diligências, foi realizado contato com militares da 5ª CPOR da 8ª Cia Independente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, sendo repassadas todas as informações pertinentes ao fato e ao possível paradeiro dos autores. De posse das informações, equipes de serviço da PMES, em conjunto com o Serviço de Inteligência, deslocaram até a região do Vale Tabocas, zona rural de Santa Teresa, onde lograram êxito na localização e abordagem dos indivíduos.”





O casal foi preso e encaminhado à Delegacia de Santa Teresa. Mais detalhes foram solicitados à Polícia Civil capixaba.