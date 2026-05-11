Motociclista morre em acidente com dois carros na Serra

Um motociclista de 21 anos morreu após se envolver em um acidente com dois carros no bairro Laranjeiras, na Serra, na noite desta segunda-feira (11).
Conforme apuração de Vinicius Colini, da TV Gazeta, que esteve no local, um dos carros seguia na pista da direita e o motociclista vinha atrás. O outro veículo, pertencente a uma empresa, seguia pela pista da esquerda.
O acidente teria acontecido no momento em que o carro que trafegava na pista esquerda trocou de faixa, fechando o motociclista, que se desequilibrou e, antes de ir ao chão, bateu com a cabeça no pino de reboque do veículo à frente.
Mais detalhes sobre a ocorrência foram solicitados à Guarda Civil Municipal da Serra, à Polícia Militar e à Polícia Civil.