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No STF

Nunes Marques vai relatar ação de Bolsonaro para anular pena

Advogados querem anular a condenação a 27 anos e três meses de prisão imposta ao ex-presidente no processo da trama golpista

Publicado em 11 de Maio de 2026 às 21:11

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

11 mai 2026 às 21:11
BRASÍLIA - O ministro Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal (STF), foi escolhido nesta segunda-feira (11) para relatar o pedido de revisão criminal no qual o ex-presidente Jair Bolsonaro pretende anular a condenação a 27 anos e três meses de prisão no processo da trama golpista.
O sorteio foi feito de forma eletrônica. 
Conforme determina o regimento interno do Supremo, a revisão criminal foi enviada para a Segunda Turma da Corte.
Kassio Nunes Marques, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF)
Kassio Nunes Marques, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF). Rosinei Coutinho/STF
Além de Nunes Marques, o colegiado é composto por André Mendonça, Gilmar Mendes, Dias Toffoli e Luiz Fux. 
No ano passado, Bolsonaro foi condenado pela Primeira Turma, formada pelos ministros Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Cristiano Zanin e Cármen Lúcia.
A data do julgamento ainda não foi definida.

Recurso

De acordo com os advogados, a condenação do ex-presidente deve ser revista porque houve “erro judiciário”.
No recurso, a defesa contestou a tramitação do processo que condenou Bolsonaro. Para os advogados, por estar na condição de ex-presidente, Bolsonaro deveria ter sido julgado pelo plenário da Corte, e não pela Primeira Turma.
Os advogados também afirmaram que a delação do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro Mauro Cid não foi voluntária e deve ser anulada. A falta de acesso integral às provas da investigação também é suscitada.

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