STF forma maioria para derrubar lei antigênero em escolas do ES

O Supremo Tribunal Federal (STF) já tem a maioria dos ministros se manifestando, em julgamento virtual, contra a Lei 12.479/2025, que autoriza pais e responsáveis a vedar a participação dos filhos em "atividades pedagógicas de gênero" nas escolas do Espírito Santo.

Relatora da ação, a ministra Cármen Lúcia classificou a chamada "lei antigênero" como inconstitucional e foi acompanhada pelos ministros Edson Fachin, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes e Cristiano Zanin, que fez um voto com ressalvas. A única divergência, até o momento, é do ministro André Mendonça.





Dos 10 ministros, faltam os votos de Nunes Marques, Luiz Fux e Flávio Dino. Mas já há maioria votando pela inconstitucionalidade, o que fará a lei capixaba deixar de valer.