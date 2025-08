Educação capixaba

Em resposta ao STF, Ales diz que ensino de gênero pode representar 'doutrinação'

A afirmação, que contesta ação de inconstitucionalidade de lei aprovada no Espírito Santo, está em documento assinado pelo deputado Marcelo Santos ( União), presidente da Assembleia

A Ales e o governo do Estado haviam sido intimados, pela Cármen Lúcia, a enviarem esclarecimentos sobre a norma, promulgada pelo Legislativo estadual após o governador Renato Casagrande (PSB) não se manifestar sobre sanção ou veto à matéria. A ministra é a relatora do caso .>

No documento enviado ao STF (veja na íntegra ao final da reportagem), ao qual a reportagem de A Gazeta teve acesso, a Ales assevera que a lei é materialmente constitucional, pois é compatível com as regras e princípios das Constituições Federal e Estadual. Já as organizações sociais que entraram com a Adin alegam a existência de vícios por violação a diversos dispositivos da Constituição.>