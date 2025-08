Alimentação

Vereadores de Vitória vão ter tíquete de R$ 1,2 mil, após dobrar salários

Projeto foi votado e aprovado no mesmo dia em que começou a tramitar no Legislativo da Capital

A Câmara de Vereadores de Vitória aprovou em regime de urgência urgentíssima, na sessão plenária desta segunda-feira (4), um projeto de resolução que reajusta de R$ 1.197,60 para R$ 1.250,00 o valor do auxílio-alimentação pago aos servidores da Casa de Leis. No mesmo texto, os parlamentares estenderam o direito ao benefício a eles mesmos. >

De autoria da Mesa Diretoria, o projeto de criação do tíquete foi votado e aprovado no mesmo dia em que começou a tramitar no Legislativo da Capital. A proposta recebeu 16 votos favoráveis e 2 contrários. A Câmara de Vitória conta com 21 vereadores. O presidente não vota, nesse caso. Veja abaixo como ficou a votação:>