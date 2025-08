Medidas cautelares

Salário bloqueado e recolhimento noturno: veja medidas impostas a Marcos do Val

Medidas foram determinadas pelo ministro do STF Alexandre de Moraes após o senador viajar para os EUA

Publicado em 4 de agosto de 2025 às 10:58

Marcos do Val em parque de Orlando após viagem para os Estados Unidos Crédito: Reprodução de vídeo

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), impôs diversas medidas cautelares ao senador Marcos do Val (Podemos), após considerar que o parlamentar descumpriu determinações anteriores ao ter viajado aos Estados Unidos sem autorização da Corte. >

Entre as medidas está o uso de tornozeleira eletrônica e o recolhimento domiciliar do senador no período da noite, das 19h às 6h, de segunda a sexta-feira, e integral aos fins de semana, feriados e dias de folga. >

Também foi determinado o cancelamento e devolução do passaporte diplomático do senador, a proibição da utilização de qualquer rede social por intermédio de terceiros e o bloqueio do salário e da verba de gabinete.>

Procurada por A Gazeta, a defesa de Marcos do Val afirmou que o senador não é réu nem foi condenado em qualquer processo e que as medidas impostas impedem o pleno exercício de seu mandato. Destacou ainda que acompanha o caso de perto e adotará as medidas jurídicas cabíveis para garantir o pleno respeito aos direitos e garantias constitucionais assegurados a qualquer cidadão, em especial a um senador em pleno exercício do mandato.>

>

Alvo de operação ao retornar dos EUA

Marcos do Val foi alvo de uma operação da Polícia Federal, na manhã desta segunda-feira (4), ao desembarcar no Brasil após voltar de uma viagem aos Estados Unidos, no Aeroporto Internacional de Brasília.>

O senador saiu do Brasil por Manaus (AM), com o passaporte diplomático, apesar de haver uma ordem de apreensão do documento enquanto durarem as investigações contra ele.>

Leia mais Marcos do Val teve cartões e Pix bloqueados por ordem de Moraes, diz advogado

Em agosto do ano passado, Moraes determinou a apreensão dos passaportes do senador, inclusive o diplomático, e o bloqueio de R$ 50 milhões da conta dele. >

À época, a Polícia Federal cumpriu mandados em endereços do senador em Vitória, com objetivo de apreender o passaporte diplomático. No entanto, o documento não foi retido, porque estaria no gabinete do senador, em Brasília.>

O senador é investigado por tentar arquitetar um plano para anular a eleição presidencial de 2022 e também é alvo de um inquérito para apurar ofensas e ataques a investigadores da Polícia Federal.>

