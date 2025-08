Assista

Vídeo explica quais medidas cautelares Marcos do Val deve cumprir

Novas restrições foram impostas pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF, após o senador desembarcar em Brasília de uma viagem feita aos EUA sem autorização da Corte

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF) , impôs diversas medidas cautelares ao senador Marcos do Val (Podemos) , após considerar que o parlamentar descumpriu determinações anteriores ao ter viajado aos Estados Unidos sem autorização da Corte. Assista ao vídeo acima e entenda o que o senador vai ter que cumprir. >

Alexandre de Moraes afirmou que as novas restrições se justificam pelo fato de o senador desrespeitar as decisões anteriormente impostas pela Corte. A Polícia Federal cumpriu as determinações do ministro depois que o parlamentar desembarcou em Brasília nesta segunda-feira (4) ao voltar dos EUA.>