Política

Em ato pró-Bolsonaro no ES, carro de som exibe bandeiras de Brasil, Israel e EUA

A manifestação, além de ser voltada para apoio ao ex-presidente, também exalta os Estados Unidos e tem como alvo críticas ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF) e ao presidente Luís Inácio Lula da Silva (PT)

No Espírito Santo, um grupo de apoiadores de Bolsonaro se reuniu em Vila Velha e cruzou a Terceira Ponte sentido Vitória, onde começaram a se concentrar na Praça do Papa. Além da capital capixaba, as manifestações acontecem em pelo menos 19 capitais e em mais cidades brasileiras e do exterior. >