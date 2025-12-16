Operação da PF

Até encontro com Belo é citado em decisão para prender desembargador do ES

Macário Júdice Neto foi preso nesta terça-feira (16) por suspeita de vazar informações sobre operação que tinha o objetivo de desarticular braço político e financeiro do Comando Vermelho no RJ

Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 21:16

Diálogos envolvendo o cantor Belo são citados pela Polícia Federal na decisão do STF como elementos que comprovam a relação de proximidade entre o desembargador Macário Júdice Neto e o deputado Bacellar. Não há qualquer imputação ao artista.

Segundo a PF, diálogos interceptados mostram que o magistrado mantinha conversas frequentes e informais com Bacellar sobre assuntos pessoais e de lazer, incluindo comentários e tratativas envolvendo shows do cantor, convites e bastidores de eventos. Na decisão de Moraes, à qual a reportagem de A Gazeta teve acesso, é inclusive citado encontro do cantor com o desembargador capixaba, em um shopping do Rio de Janeiro.

Reprodução de mensagem em que o cantor Belo enviando foto com Macário Júdice Neto para Rodrigo Bacellar, da Alerj Crédito: Reprodução

Ainda de acordo com a investigação policial, foi identificada uma mensagem enviada por Belo a Bacellar em 6 de agosto deste ano, às 17h35. No conteúdo, o cantor informou que havia encontrado o desembargador Macário Ramos Judice Neto em um shopping e encaminhou uma fotografia em que aparece ao lado dele.

“A relação de intimidade entre Rodrigo Bacellar e o desembargador Macário Júdice Neto chamou a atenção em razão das palavras de afeto e da troca de declarações efusivas de carinho, que denotam confiança e lealdade. Esse vínculo de proximidade foi constatado tanto nos diálogos entre ambos quanto em uma interação de Bacellar com o cantor Marcelo Pires Vieira, nacionalmente conhecido como Belo”, pontuou a PF, em trecho destacado na decisão de Moraes.

Para a Polícia Federal, a mensagem e a imagem reforçam a existência de uma relação próxima entre Bacellar e o desembargador, mediada pela amizade comum com o artista.

Leia mais Mulher de desembargador do ES preso pela PF trabalhava na Assembleia do RJ

A prisão do desembargador ocorreu como desdobramento da Operação Unha e Carne 2, da Polícia Federal, deflagrada para investigar a atuação de agentes públicos no vazamento de informações sigilosas sobre operações policiais. A suspeita é de que o magistrado tenha vazado informações, em setembro deste ano, sobre operação Zargun , que tinha o objetivo de desarticular o braço político e financeiro do Comando Vermelho no Rio de Janeiro.

Na primeira fase da operação, foi preso o ex-presidente da Alerj, o deputado estadual Rodrigo Bacellar (União Brasil). Segundo as investigações, Bacellar teria alertado o ex-deputado Thiego Raimundo dos Santos Silva, o TH Joias, sobre uma ação que seria realizada pela PF na casa dele. TH Joias, preso em 3 de setembro, usaria o cargo para favorecer a facção criminosa.

Macário Júdice é o relator do caso de TH Joias no Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2). Ele foi o magistrado que, em setembro, expediu o mandado de prisão de TH Joias, então deputado.

Em nota enviada à reportagem de A Gazeta, o advogado do desembargador, Fernando Augusto Fernandes, alegou que o ministro Alexandre de Moraes “foi induzido ao erro” ao decretar a prisão. A defesa afirmou ainda que não teve acesso à cópia da decisão que decretou a prisão do desembargador, “obstando o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa”. “A defesa apresentará os devidos esclarecimentos nos autos e requererá, oportunamente, a sua imediata soltura”, disse.

Ligação com facção

A investigação envolvendo TH Joias apura a relação entre agentes públicos e facções criminosas no Rio de Janeiro. O ex-deputado foi preso em setembro, acusado de tráfico de drogas e associação ao Comando Vermelho, além de usar o mandato para beneficiar a facção criminosa. Outras 14 pessoas também foram detidas.

Júdice Neto tem 59 anos e nasceu em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. É formado em direito pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e iniciou a carreira como juiz federal em 1993.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta